Venezuela/EEUU.-Venezuela recuerda a EEUU que los comicios en Barinas tienen "la misma validez" que los de otros estados

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Venezuela ha recordado a las autoridades estadounidenses que las elecciones en el estado de Barinas, repetidas este domingo y en las que salió vencedora la oposición, cuentan con "la misma validez" que las de otros estados del país.



El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ha felicitado a "todos los venezolanos que defendieron la democracia" en dichos comicios, a la par que ha denunciado en sus redes sociales prácticas antidemocráticas en el marco de las votaciones.



"Las descalificaciones de candidatos de oposición, censura de medios, intimidación de votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes venezolanos", ha señalado el embajador en Venezuela, pese a que reside en Colombia.



A este mensaje, el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha criticado a Estados Unidos por "llamar al boicot electoral y al mismo tiempo felicitar la celebración de elecciones" es "incoherente e irrespetuoso", además de "poco democrático".



Es en este punto cuando el ministro Plasencia ha defendido que las elecciones en el estado de Barinas tienen "la misma validez que las del resto del país", pese a que en este territorio noroccidental del país haya vencido la oposición.



"Todas las autoridades electas en Venezuela gozan de la credibilidad y la confianza que ofrece nuestro robusto sistema electoral que, por cierto, no deja espacio para autoproclamaciones ni para quienes pretendan asaltar el poder por la vía de la agresión y la amenaza imperial", ha aseverado.



El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó repetir las elecciones en Barinas celebradas el 21 de noviembre tras la inhabilitación del candidato opositor, Freddy Superlano, que aventajaba ligeramente al 'chavismo' en las primeras proyecciones de voto.



Así, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido, se ha hecho con la victoria en la repetición electoral de este domingo por delante del candidato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza.



Fue el propio Arreaza quien reconoció en primer lugar la derrota, añadiendo no haber logrado "el objetivo" de vencer en Barinas --estado cuna del expresidente Hugo Chávez--.