Variante ómicron tiene 69% menos riesgo de hospitalización: autoridades noruegas

Ginebra, 12 Ene 2022 (AFP) - La variante ómicron, que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de covid-19, "sigue siendo un virus peligroso" aunque cause síntomas menos graves, advirtió el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Aunque ómicron causa síntomas menos graves que delta (la variante hasta ahora dominante), sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.La variante, que fue identificada por primera vez en África austral a finales de noviembre de 2021, se ha propagado de forma fulgurante en todo el mundo.Los síntomas menos severos --sobre todo para las personas totalmente vacunadas y con una dosis de refuerzo-- que los de delta hacen que algunos piensen que se trata de una enfermedad benigna.Pero "más transmisión quiere decir más hospitalizaciones, más decesos, más personas que no pueden ir a trabajar, incluyendo profesores y personal sanitario, y más riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que ómicron", dijo el responsable de la institución."No es una enfermedad benigna, es una enfermedad que podemos prevenir con vacunas", señaló por su parte Michael Ryan, a cargo de las situaciones de emergencia en la OMS."No es el momento de abandonar, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de decir que es un virus bienvenido, ningún virus es bienvenido", advirtió. Algunos piensan que ómicron y su elevado nivel de transmisión puede reemplazar a las variantes más peligrosas y transformar la pandemia en una enfermedad endémica fácil de combatir. ------------------------------------------------------------- Variante ómicron tiene 69% menos riesgo de hospitalización, según autoridades noruegasOslo, 12 Ene 2022 (AFP) - Los riesgos de hospitalización relacionados con el covid-19 son 69% menores en los afectados con la variante ómicron que con delta, dijeron el miércoles las autoridades sanitarias noruegas."El análisis preliminar de los datos sugiere que el riesgo de hospitalización con coronavirus como causa principal es 69% menor con la variante ómicron en comparación con las infecciones con la variante delta", detalla el Instituto Noruego de Salud Pública (FHI) en su informe semanal. La variante ómicron fue detectada en 32% de las personas hospitalizadas con covid en la primera semana de 2022 (24 sobre 74 pacientes) en comparación con 1,7% cuatro semanas antes (3 de 175 enfermos).Sin embargo, en el mismo período, la variante se convirtió en mayoritaria representando actualmente alrededor del 90% de las nuevas infecciones."La variante ómicron presenta un riesgo significativamente menor que la variante delta de desarrollar una forma grave de la enfermedad en personas infectadas, al menos en personas vacunadas", destacó el FHI en otro informe de evaluación del riesgo.No obstante, el instituto espera una ola invernal que pondrá bajo presión al servicio de salud. De enero a marzo, "varios cientos de miles" de personas deberían estar infectadas según sus proyecciones, con picos diarios de hasta 50.000 casos.