25-11-2021 UE.- La producción industrial de la eurozona rebotó un 2,3% en noviembre tras tres meses a la baja. La producción industrial de la eurozona registró el pasado mes de noviembre un incremento del 2,3% respecto del mes anterior, cuando había bajado un 1,3%, poniendo así fin a tres meses consecutivos de caídas, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. POLITICA SEAT



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La producción industrial de la eurozona registró el pasado mes de noviembre un incremento del 2,3% respecto del mes anterior, cuando había bajado un 1,3%, poniendo así fin a tres meses consecutivos de caídas, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.



En comparación con el mismo mes de 2020, la producción industrial de la zona euro retrocedió un 1,5%.



En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción industrial aumentó en noviembre un 2,5% respecto del mes anterior, cuando había bajado un 0,8%. En comparación con noviembre de 2020, la producción industrial de los Veintisiete se mantuvo estable.



En términos mensuales, en la zona euro la producción de bienes de consumo no duradero aumentó un 3,2% y la de bienes de capital lo hizo un 1,5%, mientras que la producción de energía creció un 1,2%, la de bienes intermedios un 0,9%, y la producción de bienes de consumo duraderos disminuyó un 0,2%.



En la UE, la producción de bienes de consumo no duradero aumentó un 3% mensual, la de bienes de capital un 2,3%, la de bienes intermedios un 1,4%, mientras que la de energía aumentó un 0,9% y la producción de bienes de consumo duradero un 0,1%.



Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, los mayores aumentos mensuales se registraron en Irlanda (+37,3%), Polonia (+5,9%) y República Checa (+4,8%), mientras que los mayores descensos se observaron en Bélgica (-4,4%), Malta (-3,7%) y Luxemburgo (-2,3%).



Respecto de noviembre de 2020, en la eurozona disminuyó la producción de bienes de capital un 9,8%, mientras que la de bienes intermedios subió un 1,9%, la de energía un 3,7%, la producción de bienes de consumo duradero un 4,4% y la de bienes de consumo no duradero un 6,1%.



En la UE, la producción de bienes de capital cayó un 8,2% anual, mientras que los bienes intermedios subieron un 2,8%, los bienes de consumo duraderos un 4,9%, la energía un 6,7% y los bienes de consumo no duradero un 7,3%.



Las mayores disminuciones anuales de la producción industrial entre los Veintisiete se registraron en Irlanda (-30,4%), Malta (-7,8%), Alemania y Luxemburgo (ambos -2,5%). A su vez, los mayores incrementos se observaron en Lituania (+17%), Polonia (+15,3%) y Bulgaria (+13,3%).



En el caso de España, la producción industrial repuntó en noviembre un 1,8% mensual, tras caer un 0,3% el mes anterior, mientras que en comparación con el mismo mes de 2020 se incrementó un 4,7%.