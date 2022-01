Turquía registra 74.000 casos covid en un día, el máximo de la pandemia

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Ankara, 12 ene (EFE).- Turquía contabilizó el martes un total de 74.266 nuevos casos de covid-19, la cifra máxima diaria desde que comenzó la pandemia, mientras los expertos médicos alertan del riesgo de saturación en las unidades de cuidados intensivos.

Con ese nuevo récord, anunciado hoy por el Ministerio de Sanidad, Turquía acumula ya más de diez millones de contagios desde marzo de 2020.

El Ministerio informó también de 137 nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de víctimas mortales por la enfermedad asciende a 83.900.

"Las tasas de hospitalización y de ocupación en cuidados intensivos son altas en Estambul. Hay hospitales que tienen que aumentar su capacidad de camas UCI", ha advertido al diario Hürriyet el doctor Oktay Demirkiran, presidente de de la Asociación de Cuidados Intensivos de Turquía.

Demirkiran añadió que esa situación podría empezar a darse pronto en otras ciudades del país.

Alpaslan Tanoglu, del hospital Dr. Feriha Oz, aseguró a ese medio que en su centro sólo quedan libres cinco de las 102 camas de la unidad de cuidados intensivos.

Tevfik Ozlu, del comité científico que asesora al Gobierno, ha advertido de que las cifras de contagios no han llegado aún a su pico y señaló que aunque la variante ómicron aún no supone una carga excesiva para los hospitales, está aumentando el número de pacientes que precisan cuidados intensivos e intubación.

Según el portal Our World in Data, el 61 % de la población ha recibido ya la pauta completa de vacunación.