Trump está a favor de las vacunas anticovid si no son obligatorias

El expresidente estadounidense Donald Trump reiteró este miércoles que apoya las vacunas anticovid-19 siempre que no sean obligatorias, durante una entrevista con la radio pública nacional que interrumpió abruptamente tras afirmar de nuevo, sin pruebas, que las últimas elecciones fueron "amañadas".

"Las vacunas recomiendo ponerlas, pero creo que debe ser una elección individual", declaró a la radio nacional NPR el expresidente, que hasta ahora solía decantarse por la cadena Fox News, el canal predilecto de los conservadores, para expresarse.

Trump, que mantiene una gran influencia entre los republicanos, se opone a que la vacunación sea obligatoria, como defiende el gobierno de su sucesor demócrata Joe Biden.

"Las obligaciones (de vacunas) realmente están perjudicando a nuestro país y penalizan mucho a nuestra economía", declaró por teléfono.

A una pregunta sobre las elecciones de 2020, que perdió frente a Biden, Donald Trump repitió, sin pruebas, que fueron unos "comicios amañados".

Cuando el periodista, a diferencia de los medios de comunicación conservadores, le dijo que según las pruebas no hubo fraude electoral y los comicios fueron certificados por sus propios aliados republicanos, el expresidente mantuvo sus acusaciones.

El recuento de votos en Arizona fue justo, le recordó el periodista de NPR Steve Inskeep. "¡El número de papeletas no significa nada! (La pregunta) es quién firmó las papeletas, de dónde salieron las papeletas", replicó el magnate.

Entonces ¿por qué los republicanos certificaron los resultados? "Porque son RINOs", contestó, usando las siglas en inglés de "Republican In Name Only" ("Republicanos solo de nombre"), con lo que descalifica a los miembros de su partido que no lo apoyan.

Para el expresidente es "una ventaja" seguir hablando de las elecciones de 2020, para que los votantes sigan preocupados por un posible fraude en los comicios de medio mandato que se celebrarán el próximo otoño boreal, y en los de 2024.

"La única forma de que no se repita es resolver este problema de las elecciones presidenciales amañadas de 2020", insistió.

Presionado por el periodista, Trump continuó con sus críticas, y después dio por terminada la entrevista con un: "Muchas gracias Steve, gracias", y le colgó el teléfono.

El jueves pasado, en un discurso con motivo de la conmemoración del primer aniversario del ataque al Capitolio el 6 de enero, Joe Biden arremetió contra "el expresidente perdedor", que "trató de impedir un traspaso pacífico del poder".

