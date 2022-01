Tenis.-Garbiñe Muguruza: "Pude controlar la ansiedad de jugar el primer partido del año y querer ganar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró satisfecha de volver a las pistas con una victoria en el torneo de Sidney (Australia) ante la rusa Ekaterina Alexandrova en un partido con dos sets muy diferentes, sobre todo el segundo donde pudo "controlar la ansiedad de jugar el primer partido del año y querer ganar" para evitar un tercer parcial.



"Creo que comencé muy bien, jugando de la manera correcta, pegando bien a la bola. Siento que ella cometió un par de errores no forzados muy rápido, lo que me permitió escaparme en el marcador y cerrar el primer set muy rápido", explicó Muguruza tras su partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.



En cambio, sabia que el segundo set "iba a ser probablemente más difícil". "Ella comenzó a jugar mejor y se puso más igualado. Conseguí salvar esos puntos de set que eran muy importantes y meterle presión y forzar el desempate, porque una vez que estás ahí, sientes que todo puede pasar y simplemente me mantuve firme ahí", comentó.



Y de ese momento complicado del segundo set saca buenas conclusiones la número tres del mundo. "Lo mejor del partido fue que estuve muy tranquila en el segundo set cuando estaba 5-4 abajo y sirviendo y teniendo todos esos puntos de set en contra donde puedes ponerte nerviosa y pensar en el tercer set", celebró.



"Estaba ahí y me dije: 'Escucha, todavía estas sacando, todavía estás aquí, y este set no ha terminado'. Pude controlar la ansiedad de jugar el primer partido del año y querer ganar. Quieres empezar con buen pie, así que lo mejor fue poder manejar esos momentos delicados, tras no haber competido en dos meses", añadió.



Muguruza cree que para manejar bien ese tipo de situaciones "lo primero es trabajar duro cada momento en los entrenos". "Superar esos días en que sientes que estás cansado, que prefieres ir al centro comercial y no quieres estar en la pista, es lo que te da la fuerza. El trabajo duro y la seguridad de que has hecho el trabajo", advirtió.



Finalmente, la hispano-venezolana se refirió a su siguiente duelo con la rusa Daria Kasatkina. "Hemos jugado muchas veces y recuerdo partidos largos, muy físicos. Así que espero uno similar porque su juego es de peloteos largos y jugadora de fondo. Supongo que será un partido largo y reñido", opinó.