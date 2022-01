Tenis.-Garbiñe Muguruza inicia la temporada con victoria en Sidney y se clasifica a cuartos junto a Paula Badosa

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las tenistas españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se clasificaron este miércoles para los cuartos de final del torneo de Sidney (Australia), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura.



La hispano-venezolana volvía a las pistas tras proclamarse en noviembre 'maestra' al conquistar las Finales WTA y lo hizo con firmeza ante la rusa Ekaterina Alexandrova, número 40 del mundo, a la que derrotó por 6-1, 7-6(4) tras un partido donde sufrió bastante en la segunda manga.



La de Caracas, segunda cabeza de serie de la cita, comenzó muy fuerte su partido y en apenas 25 minutos ya se había adjudicado el primer parcial tras ponerse 5-0 con dos roturas y cediendo únicamente seis puntos.



Sin embargo, el panorama cambió en el segundo set en el que Alexandrova subió su nivel e impidió que Muguruza jugase tan cómoda. Así, después de apenas haber inquietado al resto, rompió el primer servicio de la hispano-venezolana y se puso 2-0 arriba.



La número tres del mundo reaccionó y equilibró rápidamente el duelo, pero eso no hizo mella en la rusa, que afianzó su servicio y que tuvo en su mano llevar el partido a una tercera y definitiva manga cuando no aprovechó ninguna de las cinco bolas de set con 5-4. Muguruza salvó la situación y sentenció en la 'muerte súbita' (7/4) su pase a cuartos donde se medirá con otra rusa, Daria Kasatkina.



Por su parte, la catalana Paula Badosa también se metió entre las ocho mejores en Sidney tras eliminar en su segundo partido a la australiana Ajla Tomljanovic por 6-3, 6-4, en un encuentro donde también tuvo algún momento de apuro en el segundo set.



La española, quinta cabeza de serie, sacó adelante un duelo donde no estuvo a su mejor nivel con el servicio, que llegó a perder en cinco ocasiones, aunque eso no fue obstáculo finalmente para colarse en sus primeros cuartos de final del año donde se verá las caras con la ganadora del Belinda Bencic-Oceane Dodin.



Tras intercambiar 'breaks', Badosa logró tener el control de la primera manga tras encadenar cuatro juegos seguidos, con dos roturas más, y ponerse con un cómodo 5-2, que no desperdició pese a sufrir otro quiebre.



Pese a perder su primer servicio de la segunda manga, la catalana reaccionó y se puso 3-1 arriba y servicio, pero en ese momento llegó la reacción de Tomljanovic, que recuperó la desventaja y se puso con un amenazante 3-4 y saque. Badosa superó ese momento y se llevó los tres últimos juegos para llevarse el partido.



En cambio, en la cita de Adelaida 2 de la WTA, la tenista granadina Nuria Parrizas no pudo clasificarse para los cuartos de final al caer con claridad ante la rusa Liudmila Samsonova en dos sets por 6-2, 6-1.



Finalmente, Jaume Munar y Pedro Martínez resultaron eliminados de los torneos de Adelaida 2 y de Sidney respectivamente. El balear no pudo con el veterano croata Marin Cilic, que se impuso por 7-6(6), 6-2, y el valenciano cayó claramente ante el británico Dan Evans por 6-2, 6-3.