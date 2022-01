Tenis.-Boris Becker, exentrenador de Djokovic, le recomienda que se vacune

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El extenista alemán Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, criticó este miércoles como algunas expresiones de la familia del tenista serbio Novak Djokovic en los últimos días tras la polémica surgida por su ingreso en Australia y le recomendó vacunarse contra la COVID-19.



"El padre realmente se pasó de la raya. Algunas declaraciones que hizo hace cuatro o cinco días seguramente hoy las lamenta. Algunas de las declaraciones de su familia seguramente no le ayudaron", dijo el exentrenador del número uno del mundo en declaraciones a Eurosport.



Srdjan, padre de Djokovic, dijo en una rueda de prensa en Belgrado que "Jesús fue crucificado y le hicieron de todo, pero está vivo entre nosotros incluso ahora". "Ahora Novak está siendo crucificado, le están haciendo de todo".



Los padres de Djokovic son "muy emocionales y también su hermano; eso no siempre es comprensible", dijo Becker tras la polémica surgida con 'Nole', cuyo ingreso a Australia fue denegado en un primer momento porque no está vacunado contra el coronavirus y las autoridades consideraron insuficiente la excepción médica presentada.



Dado que los funcionarios fronterizos no le dieron el tiempo acordado para aclarar su situación, el lunes un juez falló a favor del tenista, que había quedado retenido en un hotel y fue liberado. Pero aún no está claro si puede permanecer en Australia y participar en el Abierto de Australia. Se espera una decisión definitiva antes del jueves.



"El pobre me da pena. Lo conozco muy bien y seguimos siendo muy amigos. Algunas cosas se hicieron mal", dijo Becker y subrayó: "La pregunta es: ¿quién fue el malo de la historia? La opinión pública considera que fue Novak Djokovic. Cometió una doble falta, pero tenía los documentos correctos", apuntó.



El alemán, de 54 años, recomendó que, de cara a los próximos torneos en los que participe, el serbio se vacune. "Los reglamentos se volverán más bien más estrictos en vez de más relajados. Por eso, mi opinión sería: muchacho, ahora juega el Abierto de Australia lo mejor que puedas, pero luego intenta entender que si te vacunas será más fácil para ti. No sé si lo hará", manifestó Becker.