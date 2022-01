Rusia notifica casi 18.000 casos en un día y vuelve a una tendencia al alza

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Moscú, 11 ene (EFE).- Rusia registró en la pasada jornada 17.946 nuevos casos de coronavirus, el máximo desde principios de mes, con lo que vuelve a una tendencia al alza, informó el centro de lucha contra la pandemia del coronavirus, que constató un aumento de contagios por tercer día consecutivo.

En las pasadas veinticuatro horas en todo el país se produjeron 745 decesos por covid-19 y un total de 26.346 pacientes se recuperaron de esta enfermedad.

El Moscú se registraron 4.008 nuevos contagios, en San Petersburgo 1.659 y en la región de Moscú 1.238.

Hasta el momento, en todo el país se han registrado 10.702.150 casos de covid-19 y 318.432 decesos por la enfermedad contagiosa, aunque las cifras oficiales de exceso de muertes duplican este dato.

La mayoría de los decesos se observaron en Moscú (66), en San Petersburgo (65) y en la región de Moscú (43).

De esta manera, el país registra menos de 800 fallecimientos por covid-19 por sexto día consecutivo.

La vice primera ministra rusa Tatiana Golíkova informó hoy que el país se han detectado ya 698 casos de la variante ómicron, más del doble de los notificados este martes (305).

En una reunión por videoconferencia del presidente ruso, Vladímir Putin, con miembros del Gobierno, Golíkova advirtió de que es inevitable un aumento de los casos debido a la variante ómicron, altamente contagiosa.

El Ejecutivo prepara una seria de medidas, que serán anunciadas antes de que termine esta semana, adelantó.

"Es evidente que estamos hoy en una situación muy complicada, en el umbral de posibles nuevos brotes, más aún después los largos días festivos (de Año Nuevo). Esto no puede no influir en la situación epidémica en el país", dijo a su vez Putin.

Alexandr Ginzburg, director del Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna anticovid Sputnik V, aseguró hoy que este preparado no necesita, como otras vacunas, ser modificado para hacer frente a la variantes ómicron.

"Sus vacunas no actúan contra la ómicron, a diferencia de la Sputnik V, que sí funciona", dijo Ginzburg a la agencia Interfax al comentar los anuncios de la compañías Moderna y Pfizer de que preparan una dosis de refuerzo específicamente contra esa variante del coronavirus.