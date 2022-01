Reabre a peatones un tramo en desuso del histórico puente de Cayos de Florida

Miami, 11 ene (EFE).- El tramo histórico y en desuso de más de 3 kilómetros paralelo al famoso Puente de las Siete Millas de los Cayos de Florida (EE.UU.) reabrirá al público este miércoles, tras una reparación millonaria que comenzó en 2017, informaron este martes las autoridades del condado Monroe. El tramo de 2,2 millas (3,5 km) que discurre paralelo al puente automovilístico que une los Cayos del sur de Florida y es fotografiado a diario por los turistas que lo observan a los lejos, reabrirá solo para peatones y ciclistas, según indicó hoy el departamento de noticias de los Cayos de Florida. El viejo puente que permite acceder al islote de Pigeon Key se sometió a una restauración de más de cuatro años por un costo de 44 millones de dólares que comenzó en 2017, detalló por su parte el medio southfloridareporter.com. Conocido como el "Old Seven", el viejo tramo restaurado entre Marathon y Pigeon Key, desconectado de la carretera actual, originalmente formó parte del ferrocarril Over-Sea de los Cayos de Florida, construido por el ingeniero Henry Flagler en 1912. La ingente obra de Flagler conectó los Cayos entre sí y a la vez los unió por primera vez con la Florida continental. El tramo de 2,2 millas que ahora se reabre al público es la puerta de entrada al histórico Pigeon Key, una pequeña isla ubicada debajo del viejo puente que alguna vez fue el hogar de unos 400 trabajadores que construían el ferrocarril, detalló el mencionado medio. Sin acceso a los automóviles, el "Old Seven" dará a partir de mañana acceso a peatones, ciclistas, pescadores y visitantes de Pigeon Key. "El Old Seven Mile Bridge es muy importante para los Cayos, su historia y además es un viaducto para llegar a Pigeon Key, que en sí mismo es hermoso, pero el puente en sí tiene más de 100 años", dijo Roman Gastesi, administrador del condado de Monroe. "Es algo en lo que hemos podido unirnos y colaborar con la ciudad de Marathon, con el estado de Florida, y rehabilitarlo como está. Ha sido un gran proyecto", añadió Gastesi en un video publicado hoy en el canal de YouTube de southfloridareporter.com. El trabajo de restauración incluyó el uso de acero estructural y reparaciones del sistema de juntas de puentes, nuevos pasamanos para los peatones y ciclistas, además de otras mejoras físicas para hacer que el tramo de 2,2 millas sea más seguro para uso recreativo, señalaron las autoridades. En 1938, el puente ferroviario original se convirtió en carretera, la famosa US1 que en esa zona del sur de Florida llega hasta Cayo Hueso. En 1982 se construyó un nuevo puente paralelo llamado Seven Mile Bridge, que en realidad tiene 6,79 millas de largo (10,7 km) y es uno de los puentes segmentados más largos del mundo. De esta manera, el "Old Seven" retirado se convirtió principalmente en un área de recreación que resultó popular para fotógrafos y curiosos, pero fue cerrado hace alrededor de cinco años. Aunque el tráfico de vehículos en el puente restaurado está prohibido, se ha modificado un estacionamiento adyacente para acomodar hasta 35 automóviles estacionados, avanzó el medio local. EFE jip/emi/laa