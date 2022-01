Raphael, pletórico y arropado por su familia, presenta su serie documental, 'Raphaelismo'

11-01-2022 Raphael, arropado por toda su famili en el estreno de 'Raphaelismo' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El incombustible artista, arropado por su mujer, Natalia Figueroa, sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel, y por su nieta mayor en el estreno de la serie documental en la que repasa su carrera y descubre su lado más desconocido



MADRID, 12 (CHANCE)



A sus 78 años y con la misma energía, vitalidad e ilusión de sus inicios, Raphael acaba de cumplir seis décadas sobre los escenarios y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo un regalo a todos sus seguidores. Su propia serie documental,'Raphaelismo', que se estrena en 'Movistar+' el próximo 13 de enero y que además de suponer un recorrido por la impresionante carrera artística del linarense, nos descubrirá su lado más íntimo y desconocido para el gran público.



Radiante, y como no podía ser de otra manera, Raphael ha estrenado por todo lo alto uno de sus proyectos más ambiciosos de su vida con una premiére en la que, además de amigos como Alaska y Mario Vaquerizo, Pedro Ruiz, Ana Guerra, Rozalén o Miki Nadal, estuvo flanqueado por su familia al completo.



Su mujer desde hace medio siglo, Natalia Figueroa, sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos y, por primera vez en un acto público, su nieta mayor, Manuela, de 18 años - fruto del matrimonio de Alejandra y Álvaro de Arenzana, del que se separó en 2020 - de la que Raphael, al que nunca le ha gustado que le llamen abuelo, presumió orgulloso, demostrando en su 'gran noche' que su familia es una auténtica piña.



Emocionado y con una gran sonrisa, el cantante nos ha contado que decidió grabar su propia serie documental porque ha "llegado cierto momento y cierta edad" para recordar "la carrera que he hecho y la que voy a continuar haciendo"; "un viaje muy largo y maravilloso" que, por el momento, parece no tener fin, ya que como asegura con esa fuerza que le caracteriza, se presenta un 2022 "a full" de proyectos, confesando que queda Raphael para rato.



Orgullosísimos y dejando a un lado su habitual discreción, sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos, "muy involucrados" en el documental, que confiesan ha quedado "precioso". "Es un proyecto tan bonito y personal que abrirte en canal y no dejarte nada fuera, así ha sido, y nuestro padre está feliz", nos han contado, destacando además la humildad de su padre.



"Lo ha hecho porque tiene mucho por delante, proyectos sin parar, muchos años todavía y era bonito parar en estos 60 años de carrera, mirar atrás que es muy bonito para ver lo que has hecho y luego ya todo lo que tiene por delante que es muy bonito", ha asegurado Manuel, emocionado.



¿Cómo definen sus hijos a Raphael? Alejandra lo tiene claro y le sobra una sola palabra: "fuerza"; mientras que Jacobo ha destacado "su tesón, su fuerza y la pasión tan grande por todo lo que hace, sea personal o profesional. Ahí está, profesionalmente estamos viendo estos 60 años que lleva más los que le queden". "Un poco de ego tiene" añadía divertido.



Una impresionante trayectoria en la que su madre, Natalia Figueroa, ha jugado un papel "fundamental". "Es un pilar para todos", ha reconocido Alejandra, mientras Manuel ha confesado que "sin niguna duda la base para que todo haya funcionado de maravilla". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!