Primeras imágenes de Antonio David Flores tras la confirmación de su relación con Marta Riesco

Antonio David Flores es uno de los grandes protagonistas del día después de que la revista Lecturas haya desvelado que el ex de Rocío Carrasco no solo mantiene una relación con Marta Riesco - algo con lo que ya se especuló el pasado mes de octubre después de que se filtrase su separación de Olga Moreno - sino que tan consolidado está su historia de amor que la pareja ya convive en el piso de la reportera al norte de la capital.



Una relación que la propia Marta confirmaba horas después a través de su amigo y compañero en 'El programa de Ana Rosa' Antonio Rossi, asegurando que no iban a negar la evidencia y que era cierto que pasaban mucho tiempo juntos en su casa cuando Antonio David está en Madrid.



Intentando mantenerse al margen del foco mediático porque quiere seguir centrada en su trabajo y afirma que no es personaje público, la periodista ha querido aclarar que el padre de Rocío Flores y ella comenzaron a construir su historia cuando él zanjó su matrimonio con Olga e hizo pública su separación el pasado mes de octubre, aunque no ha negado la atracción mutua que existía desde hace un tiempo.



Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes del otro protagonista de este romance, Antonio David, que horas después de hacerse público que ya convive con Marta Riesco, ha llegado al domicilio familiar, en cuyo interior estaban en esos momentos tanto Olga como Rocío.



A toda velocidad y sin hacer declaraciones, el excolaborador ha entrado por la puerta del garaje y rápidamente se ha puesto una gorra para evitar que los medios congregados en la casa conyugal pudiesen captar ninguna imagen suya. Y, en estos momentos, se encuentra en el interior de la vivienda con su exmujer y con su hija, no sabemos si dándoles una explicación sobre su relación con la reportera, de la que al parecer ni Rocío ni Olga sabían nada.