Portaltic.-PUBG: Battlegrounds ya es gratuito en PC, Xbox y PlayStation

08-12-2021 PUBG: BATTLEGROUNDS



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



PlayerUnknown's Battlegrounds, el videojuego conocido como PUBG: Battlegrounds y que popularizó el género 'battle royale', se podrá descargar de forma gratuita a partir de este miércoles en todas las plataformas (PC, Stadia, Xbox y PlayStation).



La compañía surcoreana que lo desarrolla y distribuye, Krafton, comunicó que el juego sería gratuito a partir del 12 de enero de 2022 en The Game Awards 2021, cuando dio a conocer que también habría una versión extendida, de pago.



Tras un periodo de registro previo para acceder al modo 'free-to-play', que ha finalizado a las 23:59 horas de este martes y permitía obtener un paquete de ayuda especial, el juego ya se puede descargar a través de Steam para PC o bien a través de la tienda 'online' de Microsoft para Xbox One y Xbox Series X/S o de PlayStation Store en el caso de PlayStation 4 y 5. También está disponible para Google Stadia.



Debido a que anteriormente era un juego de pago, que se podía adquirir por 29,99 euros, aquellos que lo compraron antes de que pasara a ser gratuito tendrán acceso a una versión extendida llamada Battlegrounds Plus.



Los nuevos usuarios que quieran formar parte de esta versión extendida del título de Krafton deberán hacer un pago único de 12,99 dólares (unos 11,50 euros al cambio).



Alguna de las posibilidades que ofrece esta opción es la de crear partidas privadas y personalizadas, así como tener acceso a una bonificación G-COIN, una pestaña de medallas, modo de clasificcación y otros objetos adicionales. Entre ellos, un conjunto del camuflaje principal con sombrero, máscara y guantes.