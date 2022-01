Portaltic.-La versión de Spotify con audio de alta calidad se retrasa indefinidamente

MADRID, 12 (Portaltic/EP)



La versión del servicio de música en 'streaming' Spotify con audio de alta calidad se retrasa sin fecha definida, a pesar de que la compañía había asegurado que llegaría a los primeros mercados durante el pasado año 2021.



Spotify HiFi, como se conoce a esta versión de alta calidad de la plataforma musical y de pódcast, se anunció originalmente en febrero de 2021. Esta novedad incorpora un formato de audio con calidad CD y sin pérdida, así como una experiencia mejorada en altavoces con Spotify Connect habilitado.



La compañía prometió su llegada en 2021 a una serie de "mercados seleccionados" y a los suscriptores Premium, pero esta aún no ha visto la luz y hasta ahora Spotify no había proporcionado más información.



La plataforma actualmente no tiene detalles sobre cuándo llegará el audio de alta calidad, como ha afirmado en una publicación dirigida a su comunidad de usuarios en la que estos criticaban el retraso de Spotify HiFi.



"Sabemos que el audio de alta fidelidad es importante para vosotros. Sentimos lo mismo y estamos emocionados de ofrecer una experiencia de alta fidelidad de Spotify a los usuarios Premium en el futuro", ha asegurado el servicio de 'streaming'.