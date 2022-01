Portaltic.-Habrá 10 veces más dispositivos que personas en 2025, según Aruba (HPE)

MADRID, 12 (Portaltic/EP)



La transformación digital acelerada por la pandemia de Covid-19 hará crecer el número de equipos tecnológicos conectados y se espera que en el año 2025 habrá diez veces más dispositivos que seres humanos en el mundo.



Así se extrae de las predicciones para este año 2022 de Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise, que ha destacado también otras tendencias como la migración a WiFi 6E, la consolidación de enfoques en los despliegues de perímetros de servicio de acceso seguro (SASE), o el crecimiento de los modelos de Red como Servicio (NaaS).



La transformación digital está impulsando el rápido crecimiento de las soluciones del Internet de las Cosas (IoT) y de las comunicaciones máquina a máquina. Desde Aruba señalan que ya se están "viendo más dispositivos conectados que personas", una situación que creen que llevará a que en los próximos tres años haya diez veces más equipos conectados que personas en el mundo.



"La conectividad automatizada segura de las soluciones IoT se ha convertido en un pilar importante, ya que si las empresas no cuentan con una forma automatizada de incorporar, proveer y proteger esas soluciones correrán el riesgo de sufrir brechas de seguridad que cada vez son más sofisticadas", como ha asegurado José Tormo, director regional de Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise, para el sur de Europa.



Otra de las tendencias también se deriva de los efectos de la pandemia, como es el establecimiento del teletrabajo en la nueva normalidad, que ha dado lugar a lo que se conoce como 'microbranch', una solución de seguridad y conectividad para empleados desde casa, como las redes privadas virtuales (VPN) o el despliegue de puntos de acceso remoto.



"Estas soluciones ofrecen una perfecta combinación entre el acceso WiFi empresarial, una sofisticada conectividad WAN de múltiples rutas y AIOps avanzados para garantizar fiabilidad y una experiencia de usuario constante", ha resaltado Tormo. Por ello, esperan ver un crecimiento de este tipo de soluciones.



La empresa también contempla como una de las tendencias más importantes de cara a 2022 la consolidación de dos enfoques para adoptar la arquitectura SASE (Secure Access Service Edge): por un lado, las pymes, y por otro, las grandes corporaciones.



"Las pymes seguramente se sientan atraídas por el SASE 'todo en uno', ya que para ellas es más importante la simplicidad y contar con un único proveedor que disfrutar de capacidades más avanzadas", ha destacado Tormo.



En el caso de las grandes empresas, el ejecutivo de Aruba se decanta por "un enfoque que combine un proveedor de SD-WAN de primera categoría para la seguridad de las instalaciones y las capacidades de la WAN, con un 'partner' de soluciones de seguridad en la nube que brinde una pasarela web segura, un agente de seguridad de acceso a la nube y servicios de acceso Zero Trust a la red".



A principios de 2020 se presentó el nuevo estándar de comunicaciones inalámbricas WiFi 6E, que amplía el espectro y utiliza la banda de 6GHz, con lo que admite a más usuarios conectados a la vez.



Aruba espera que se produzca una rápida migración a WiFi 6E en los campus y en las empresas en 2022 gracias a su capacidad de red, que ofrece 1200MHz adicionales, además de resultar compatible con las versiones anteriores.



En línea con estos datos, la compañía de inteligencia de mercado 650 Group espera que los puntos de acceso WiFi 6E para empresas crezcan un 200 por ciento durante este año 2022, sobre todo para aplicaciones como las videollamadas, la telemedicina o la educación en remoto.



El ejecutivo de Aruba apuntala sus predicciones poniendo el foco en el "gran valor" que se está dando a los servicios, lo que supondrá un crecimiento en la demanda de los modelos 'as a service', como es el caso de la Red como Servicio (NaaS).



"Las empresas en 2022 van a centrarse menos en los dispositivos y en el dinero que tienen que invertir en nuevas tecnologías, para enfocarse más en los resultados que van a obtener si deciden invertir en TI", expresa Tormo, lo que apunta a un mayor protagonismo de las estructuras flexibles.