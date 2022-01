Padecer covid-19 no impide votar en Costa Rica, resuelve tribunal electoral

San José, 11 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) resolvió este martes que padecer la covid-19 no es un impedimento para que la gente acuda a votar en las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero próximo. El TSE emitió este martes una resolución en la que indica que "tener una orden sanitaria de aislamiento por covid-19 no es impedimento para votar, como tampoco lo es tener síntomas sugestivos de esa enfermedad". Agregó que los derechos políticos, como el derecho al sufragio, "solo pueden suspenderse cuando así lo disponga un órgano jurisdiccional, entidad normativa que no tienen las órdenes sanitarias, que son actos administrativos". El TSE explicó que el ciudadano sobre el que pese una orden sanitaria tiene el derecho a presentarse a la junta receptora de votos para ejercer el sufragio y advirtió que "ninguna autoridad pública, ni los miembros de esa junta pueden impedirle sufragar solo por el hecho de habérsele ordenado aislamiento o por mostrar síntomas que hagan presumir que se encuentra contagiado de SARS-CoV-2". Eso sí, el tribunal afirmó que los ciudadanos en general deben respetar los protocolos de salud que apliquen para la jornada electoral. En la actualidad Costa Rica atraviesa la cuarta ola de contagios de la covid-19 a causa de la variante ómicron que está generando un crecimiento exponencial de casos no visto durante la pandemia. Este martes hubo 4.050 casos nuevos de la covid-19, la mayor cantidad para un solo día en lo que va de la pandemia, mientras que en la semana del 2 al 8 de enero los contagios se incrementaron un 332 % en comparación con la semana previa. Eso ocurre a menos de un mes para que el próximo 6 de febrero se lleven a cabo las elecciones en las que estarán llamados a las urnas 3,5 millones de costarricenses para elegir al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Para que un candidato presidencial gane en primera ronda necesita el 40 % de los votos válidos o habrá una segunda vuelta en abril. EFE dmm/rrt