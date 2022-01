Olga Moreno, impasible tras las fotografías que demuestran que Antonio David ya vive con Marta Riesco

Coincidiendo con la publicación de la exclusiva en la que vemos al ex de Rocío Carrasco saliendo de la casa de la reportera de Telecinco, Olga ha publicado un revelador mensaje en sus redes sociales que demuestra que ya ha pasado página tras su separación



Antonio David Flores se ha mudado a la casa de Marta Riesco. Esta es la exclusiva que lleva este miércoles a su portada la revista Lecturas, que acompaña esta sorprendente información con varias imágenes del ex de Olga Moreno y de la reportera de 'El programa de Ana Rosa' entrando y saliendo por separado del piso que la periodista posee al norte de la capital, donde al parecer llevarían conviviendo una temporada.



Un bombazo que confirma lo que se rumoreó después de que Antonio David y Olga rompiesen su matrimonio el pasado mes de octubre: el excolaborador y Marta Riesco mantendrían una relación sentimental que, cada vez más consolidada, se habría convertido ya en una convivencia en toda regla. Intentando pasar desapercibida, la pareja evita dejarse ver en público, pero las imágenes del padre de Rocío Flores en la casa de la reportera parecen no dejar lugar a dudas.



Una noticia sobre la que le hemos preguntado a Olga Moreno que, completamente impasible, da la callada por respuesta a la convivencia de Antonio David con Marta Riesco, que deja claro que no hay marcha atrás en su separación.



Cabizbaja y visiblemente incómoda, la ganadora de 'Supervivientes' no confirma ni desmiente si conocía esta noticia o si le ha pillado por sorpresa y tampoco desvela qué va a pasar con David Flores una vez su ruptura parece definitiva.



Sin embargo, y a pesar de guardar silencio ante las cámaras, horas antes de la publicación de las imágenes de Antonio David en casa de Marta Riesco, Olga publicaba una reflexión en sus redes sociales con la que, ahora sí, cierra definitivamente el libro de su historia con el padre de su hija Lola: "La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción* Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo". Toda una declaración de intenciones con la que la sevillana deja claro que Antonio David es agua pasada y afronta el futuro con ilusión.