Nicaragua.- EEUU dice que Ortega "no cuenta con un mandato democrático" y reclama la liberación de los presos políticos

Washington subraya que seguirá usando "herramientas diplomáticas y económicas" para presionar a Managua



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha subrayado que seguirá usando "las herramientas diplomáticas y económicas" a su alcance contra Nicaragua al considerar que el presidente del país, Daniel Ortega, "no cuenta con un mandato democrático" y ha reclamado a las autoridades la liberación de los presos políticos.



La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, ha subrayado que Ortega y su esposa y vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, "se autoproclamaron" al tomar posesión el lunes tras las últimas elecciones, según ha recogido la emisora estadounidense Voice of America.



"Fue un simulacro electoral que no resultó ser ni libre ni justo y claramente tampoco democrático", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que Washington "ha utilizado y seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas con las que cuenta para apoyar las reclamaciones del pueblo nicaragüense".



Mendrala ha denunciado además que los presos políticos se encuentran detenidos "en condiciones deplorables". "Instamos al régimen de Ortega y Murillo a liberar de manera inmediata e incondicional a quienes han sido encarcelados injustamente por pronunciarse contra los abusos", ha dicho.



Por ello, ha argumentado que "la liberación de los presos políticos sería un primer paso concreto para demostrar el compromiso por el restablecimiento de la democracia en el país".



En este sentido, ha resaltado que Nicaragua "asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos conforme se establece en la Carta Democrática Interamericana" y ha hecho hincapié en que "Ortega y Murillo no han honrado este compromiso".



"En última instancia, han realizado acciones para instaurar una dinastía autoritaria que no rinde cuentas con el pueblo nicaragüense", ha señalado Mendrala, quien ha incidido en que "la familia Ortega y Murillo perdió el apoyo popular hace mucho tiempo y en el presente ya no tiene mandato democrático". "Ahora gobiernan Nicaragua como autócratas represivos", ha zanjado.



Ortega tomó posesión el lunes por cuarta vez consecutiva en un gran acto en la céntrica Plaza de la Revolución de la capital, Managua, donde tildó a Estados Unidos de "cobarde" y acusó a Washington de contar con "700 presos políticos".



Nicaragua dio así inicio a una nueva legislatura dirigida una vez más por Ortega y con su esposa al frente de la Vicepresidencia, tras vencer en las urnas el 7 de noviembre en unos comicios marcados por la ausencia de rivales de entidad tras el encarcelamiento de decenas de opositores.



Durante la jornada del domingo ya tomaron posesión de su cargo los nuevos diputados que conformarán, previsiblemente, hasta el año 2026 la Asamblea Nacional, donde el 'sandinismo' también amplió su control tras las votaciones de noviembre, cuestionadas a nivel internacional.