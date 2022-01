Marta Riesco confirma su relación con Antonio David Flores y desvela cuándo empezó su historia de amor

22-10-2021 Marta Riesco y Antonio David Flores... ¿Algo más que una amistad? EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Marta Riesco se ha convertido en una de las grandes protagonistas del día después de que la revista Lecturas haya desvelado en portada no solo la confirmación de su relación con Antonio David Flores - algo de lo que ya se habló tras la separación del excolaborador y Olga Moreno el pasado mes de octubre - sino que la pareja ya convive en el piso que la reportera tiene al norte de la capital.



Una información que Marta ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa' a través de Antonio Rossi, evitando dar la cara en estos delicados momentos en los que, asegura, "quiere seguir centrada en su trabajo". Dejando claro que si no habla no es por miedo sino porque cree que no es el momento, e insistiendo en que "no es personaje público", la periodista ha evitado ahondar en su relación con Antonio David pero sí ha confirmado que "están juntos", revelando además cuando comenzó su historia de amor (más tarde de lo que la gente cree).



"No va a negar la evidencia. Están juntos. Antonio David pasa tiempo en casa de Marta y ella es una mujer soltera y él un señor separado", ha señalado Rossi después de una larga conversación con la reportera, añadiendo que por lo que ha entendido "pasan mucho tiempo juntos" y cuando está en Madrid el ex de Rocío Carrasco "conviven", tal y como ha publicado Lectuas.



Rotunda, Marta mantiene que cuando a finales de octubre negó a diferentes compañeros que entre Antonio David y ella hubiese algo más que una amistad "no mintió", ya que "empezaron a construir su relación a partir de que la separación del malagueño y Olga Moreno se hizo pública". Tal y como han señalado en el programa, habría una atracción física y una química de antes, pero la reportera insiste en que "no estuvo con Antonio David hasta que se zanjó su separación".



Y es que "no es una historia que se haya construido de un día para otro sino en mucho tiempo", como ha revelado Rossi, y cuando se apuntó a Marta como la tercera persona en la ruptura del matrimonio, su relación no estaba suficientemente construida pero, lejos de darla por zanjada, les dio igual y, protegiéndose y al margen del foco mediático, continuaron y construyeron lo que ahora se ha convertido en lo que parece un noviazgo más que sólido, puesto que Antonio David ya convive con la periodista.