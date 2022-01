Lucio Álvarez: "Volver a los diez primeros es una inyección de moral"

EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción Deportes, 12 ene (EFE).- El argentino Lucio Álvarez (Toyota) fue séptimo en la etapa de este miércoles en el Rally Dakar a 7'27" del ganador, el francés Stéphane Peterhansel (Audi), un resultado que le "llena de moral".

"Volver a estar entre los diez primeros es una inyección de moral para los dos días de carrera que quedan. Son dos especiales y en la última, aunque es corta y se supone que fácil, también pueden pasar cosas, que en las carreras hasta que no cruzas la meta no hay nada seguro y más aquí", advirtió el de Mendoza.

Álvarez recordó que "ya se han vivido abandonos en la última etapa", por lo que abogó por "luchar por todo hasta el último kilómetro”.

El piloto de Toyota explicó que en la penúltima etapa del Dakar se prevé "arena en abundancia y sobre todo dunas blandas, con las típicas 'bañeras', que es el peligro mayor para quedarse atrapado".

"Ese terreno se me da bien, así que a ver si podemos remontar algunas posiciones en la general y acabar con el mejor sabor de boca posible. La satisfacción es que hemos demostrado que sin llevar un coche de fábrica podemos pelear por la punta y que no nos rendimos nunca", manifestó Álvarez, que marcha vigésimo segundo a cinco horas del líder.