La sueca Alice Bah Kuhnke, candidata de Los Verdes a presidir la Eurocámara

El Parlamento europeo, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/YVES HERMAN

Bruselas, 12 ene (EFE).- La eurodiputada sueca Alice Bah Kuhnke será la candidata de los Verdes/Alianza Libre Europea para presidir la Eurocámara de cara a la elección que se celebrará el próximo martes en Estrasburgo (Francia), informó este miércoles el grupo parlamentario.

La decisión de presentar un candidato propio, como harán también otros tres grupos parlamentarios, se tomó este martes, aunque se optó por posponer el anuncio a este miércoles por respeto al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido en la madrugada del martes en Italia a los 65 años.

En una votación interna, Kuhnke, exministra de Cultura sueca, recibió 30 apoyos de sus compañeros de filas frente a los 22 con los que contó la francesa Karima Delli, dijeron a Efe fuentes del grupo.

En un comunicado, Kuhnke expresó sus condolencias por el fallecimiento del hasta ahora presidente de la Eurocámara y señaló que presenta su candidatura “consciente de que el legado de Sassoli de respeto por la democracia parlamentaria proeuropea debe respetarse y perdurar” y para “acompañar a los ciudadanos en construir un futuro más sostenible e inclusivo”.

En la tarde del martes, el grupo había recibido en audiencia a la maltesa Roberta Metsola, candidata del Partido Popular Europeo a este cargo y favorita a hacerse con el puesto, aunque socialdemócratas y liberales aún no han hecho público a quién respaldarán.

Fuentes del grupo señalaron que Metsola “causó buena impresión en su intervención”, pero que en el grupo ecologista no ha sentado bien que no se haya involucrado a los Verdes a la hora de elaborar las prioridades del nuevo ciclo parlamentario, ante lo que temen que los grandes grupos quieran “continuar las cosas como hasta ahora” y no “escuchar propuestas de reforma”.

Por ello, Kuhnke se disputará la presidencia del Parlamento con Metsola y también con el conservador Kosma Zlotowski y la española de la Izquierda Sira Rego.

Kuhnke (Malmö, Suecia, 1971), hija de madre sueca y padre gambiano, creció al sureste de Suecia y es licenciada en Ciencias Políticas, aunque en la década de los 90 ejerció como periodista durante varios años en varios canales de televisión de su país natal.

Antes de su etapa como eurodiputada, escaño que ocupa desde 2019, fue ministra de Cultura en el ejecutivo de Stefan Löfven y fue directora general de la agencia sueca para la juventud y la sociedad civil.

Está casada desde 2003 con el actor Johannes Bah Kuhnke, con quien tiene tres hijas.