Juez de EEUU rechaza petición del príncipe Andrés de desestimar acusación de abuso sexual

CentralJuez de EEUU rechaza petición del príncipe Andrés de desestimar acusación de abuso sexualNueva York, 12 Ene 2022 (AFP) - Un juez de Nueva York rechazó el miércoles la petición del príncipe Andrés de desestimar la denuncia de agresiones sexuales que interpuso una mujer estadounidense contra él por supuestamente haber abusado de ella en 2001, cuando tenía 17 años.En su decisión, el juez Lewis Kaplan sostiene que la demanda del miembro de la realeza británica de desestimar la demanda civil presentada en el verano boreal de 2021 por Virginia Giuffre, una de las víctimas de los delitos sexuales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, debe ser "denegada en todos sus aspectos". Giuffre asegura que el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, así como en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, que fue pareja sentimental del financiero, y que se enfrenta a cadena perpetua después de que un jurado la declaró culpable recientemente de tráfico de menores con fines sexuales para su amigo del alma. Giuffre sostiene que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos amigos, entre ellos Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado enérgicamente en repetidas ocasiones.Asimismo, Kaplan refuta en su escrito de 44 páginas que la demanda de Giuffre sea "ininteligible", "vaga" o "ambigua", como proclamaban los abogados del príncipe, ya que alega "discretos incidentes de abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables", así como "a quién atribuye el abuso sexual".La defensa del príncipe enarboló un acuerdo que Giuffre firmó en 2009 con el financiero, a cambio de medio millón de dólares, para no perseguirle en justicia en el futuro ni a él ni a "otros acusados potenciales".El juez rechaza también este punto en su escrito, que tiene fecha del martes pero que se hizo público este miércoles.Andrés, que no ha sido acusado penalmente, siempre ha negado las acusaciones de Virginia Giuffre, que ahora vive en Australia, donde ha formado una familia.Giuffre salió de la sombra por primera vez en marzo de 2011, cuando contó al diario británico Daily Mail que había sido explotada sexualmente por la pareja Epstein-Maxwell, y mencionó también por primera vez al duque de York, que entonces era representante especial para el comercio internacional de Gran Bretaña, sin acusarle de agresión sexual o de violación.- Amistades peligrosas -En 2015, el príncipe tuvo que desmentir que Andrés hubiera mantenido relaciones sexuales con una mujer que aparecía anónimamente en unas diligencias judiciales. Se trataba de Virginia Giuffre.La amistad del duque de York, de 61 años, con el financiero Jeffrey Epstein, que según Giuffre empezó en 1999 cuando los presentó Ghislaine Maxwell, está siendo un quebradero de cabeza para el segundo hijo de la reina de Inglaterra, Isabel II.Desde las acusaciones de Giuffre, rara vez Andrés se ha mostrado en público, tras verse obligado a dejar la primera línea de la monarquía británica al no renunciar ni lograr desligarse del caso Epstein.En Reino Unido se han difundido ampliamente una serie de fotografías que atestiguan los vínculos entre Andrés, Epstein, Maxwell y Giuffre.Si todos los recursos de Andrés fracasan, un juicio civil podría tener lugar "entre septiembre y diciembre" próximos, adelantó en noviembre pasado el juez Kaplan.Jeffrey Epstein, que había sido declarado culpable de pederastia por un tribunal de Florida y vio rebajada su pena por un acuerdo secreto con el fiscal del estado, se suicidó en una cárcel de Nueva York, donde aguardaba un nuevo juicio en 2019 por tráfico y abuso de menores.bur-af/dga/dg