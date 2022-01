Jordi Ribera "Seguiremos siendo una selección competitiva"

El seleccionador de España, Jordi Ribera, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Bizerra

Madrid, 12 ene (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, se mostró convencido de que pese al relevo generacional en el que se encuentra inmerso el conjunto español, los "Hispanos" seguirán mostrándose en el Europeo que arrancará este jueves en Hungría y Eslovaquia como el "competitivo" equipo que proclamó campeón en las dos últimas ediciones del torneo.

"Siempre ha habido interrogantes, pero lo que siempre ha demostrado la selección es que ha sido un equipo capaz de competir. Está claro que hay que dar tiempo al equipo, pero creo que seguiremos siendo una selección competitiva", señaló el seleccionador español Jordi Ribera en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Pregunta.- ¿Cómo llega el equipo a este Europeo?

Respuesta.- Han sido unas circunstancias un poco extrañas para todos los equipos, porque la mayor parte de la selecciones han tenido que cancelar parte de sus actividades por la COVID. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido suerte porque hemos podido salvar nuestro torneo y jugar dos partidos, además hemos podido contar con casi todos los jugadores en la mayor parte de los entrenamientos. Creo que ha sido una buena preparación, quizá el equipo podría necesitar algunos partidos más, pero es lo que hay. Creo que llegamos bien.

P.- Habla de la necesidad de tiempo para acoplar las numerosas caras nuevas que presenta el equipo. ¿Es más fácil ajustar al equipo en defensa que en ataque?

R.- En defensa hemos ido mejorando, ante Polonia hubo momentos en los que mostramos una defensa 6-0 muy sólida y esos es realmente un dato positivo, porque siempre hemos dicho que el trabajo defensivo es una de nuestras armas.

Luego en ataque está claro que se necesita un poco más de sincronización, aunque ha habido momentos muy buenos, sobre todo, en la continuidad del juego. Es verdad que quizá nos ha faltado un poco más en la finalización de las jugadas, pero hay que tener en cuenta que la incorporación de los centrales necesita tiempo.

P.- ¿Qué le ha parecido el trabajo de Tarrafeta y Casado?

R.- Estoy muy contento con el trabajo de Ian -Tarrafeta- y de Agustín -Casado-, pienso que han sabido llevar muy bien lo que es el juego colectivo, pero como todo, creo que necesitamos tiempo.

P.- En este sentido, Tarrafeta ha parecido más suelto que Casado, al que se le ha notado algo más tímido.

R.- Quizá sí. Sin embargo, Agustín ha estado muy bien en los entrenamientos dando continuidad al juego que venía realizando en Logroño donde realmente ha estado espléndido en algunos partidos. Creo que puede hacer una muy buena competición.

Además los dos se compenetran muy bien. Son dos jugadores que creo que en el futuro pueden dirigir muy bien al equipo, porque tienen mucho balonmano.

P.- ¿Es muy precipitado exigirles a los dos el máximo rendimiento con tan pocos partidos al mando del juego de la selección?

R.- Lo que nunca hemos hecho en la selección es ir con miedo. Sabemos que hay que respetar siempre al rival, pero nunca hay que tenerle miedo. Creo que con la preparación y el apoyo de los jugadores que tienen más experiencia pueden llevar bien al grupo.

Yo veo al equipo bien, con posibilidades. Está claro que un Europeo es muy complicado y que no te puedes descuidar en ningún partido y que hay que entrar bien y ese quizá puede ser el déficit que tenemos, el hecho de no haber tenido un poco más de rodaje, pero yo estoy muy esperanzado y creo que podemos hacer una buena competición si somos capaces de ir día a día y de aprovechar cada momento de los partidos que tenemos.

P.- Usted siempre a destacado la fortaleza del juego colectivo del equipo español. ¿En estos momentos de cambio España debe aferrarse más todavía a ese juego coral?

R.- Yo siempre pienso que la historia va generando nuevas figuras y eso es de lo que se trata, está claro que esta selección tiene que hacer ahora su propia historia.

Cuando empezamos el Europeo de 2020 decíamos somos los campeones de 2018, sí, pero ahora es el 2020 y hay que construir de nuevo la historia día a día, pues ahora es lo mismo, con los jugadores que hay, entre los que hay muchos que ya estaban antes, hay que ir construyendo día a día la historia de la selección.

P.- Cuando se produce un cambio generacional parece que se mira con más atención la figura del entrenador. ¿Tiene usted esa sensación?

R.- Cuando aquellos jugadores que son habituales dejan de aparecer y comienzan a llegar otros es quizá el momento más cuestionable para un seleccionador, porque todos somos entrenadores, y quizá hubieran elegido a otros jugadores. Es una situación que tenemos que asumir y no deja de ser un reto muy bonito para el entrenador, saber que hay que ir cambiando, sin olvidar que el objetivo es siempre tener buenos resultados.

P.- En este sentido, ¿Es el torneo más exigente para usted desde que llegó al cargo?

R.- La selección viene de un momento muy bueno y ahora existe el interrogante de saber qué va a pasar con los cambios, pero también ha habido interrogantes en otros momentos, cada momento ha venido rodeado de interrogantes, pero lo que siempre ha demostrado la selección es que ha sido un equipo capaz de competir. Está claro que hay que dar tiempo al equipo, pero creo que seguiremos siendo una selección competitiva.

P.- ¿Entonces no se plantea este Europeo como un torneo de transición?

R.- Creo que tenemos que ir día a día, como hicimos en el Europeo de 2018 y en el Europeo de 2020, competir cada partido al máximo, para nosotros tiene que ser un reto cada partido.

Como siempre hemos dicho nuestro equipo necesita del juego colectivo, necesita jugar bien y si somos capaces de hacerlo y los resultados, sobre todo, al principio nos acompañan el equipo puede armarse de confianza y nunca sabremos hasta dónde puede llegar hasta que estemos en ese momento

P.- ¿Cuál es el objetivo que se marca para este Europeo?

R.- La aspiración de nota es llegar a las semifinales, pero para eso hay que ir paso a paso y en estos momentos el primer objetivo es pasar a la segunda fase. Hay que pensar que en el último Europeo Francia y Dinamarca se quedaron fuera de la segunda fase, lo que indica lo difícil que es un Europeo, por eso lo importante es plantearse objetivos a corto plazo, porque es lo que luego te va dando resultados.

Javier Villanueva