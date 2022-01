Infosalus.- Darias anuncia que España comenzará a vigilar la Covid-19 como una endemia tras la sexta ola, "nunca antes"

04-01-2022 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece tras una reunión extraordinaria del CISNS, junto a la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, en La Moncloa, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España). Tras la reunión, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han confirmado que la vuelta a clase será presencial. SALUD EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España comenzará a cambiar el sistema de vigilancia y control de la Covid-19 una vez se haya superado la sexta ola, "nunca antes", ya que "la enfermedad pandémica poco a poco va adquiriendo características de endemia".



"Resulta evidente que, a pesar de esta sexta ola, la situación no es igual a otras olas anteriores. Las altas coberturas vacunales, las presencia cada vez más alta de Ómicron y las incidencias que hemos tenido están cambiando progresivamente la epidemiología de la Covid-19", ha expresado Darias, que ha recordado el impacto de las vacunas en esta transformación de la pandemia.



Ante este cambio, Darias ha puesto de relieve la necesidad de "anticipar nuevos escenarios". "Por ello, tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la Covid-19 una vez superada la sexta ola, nunca antes", ha añadido la ministra.



Así, ha añadido que este proceso de valoración ya lo están iniciando las personas expertas de la Ponencia de Alertas y, al mismo tiempo, ha anunciado que ya se está promoviendo esta discusión "de nuevos horizontes" con los socios europeos, "para determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que gradualmente va adquiriendo características de endemia", ha remachado Darias.



"Todo apunta a un cambio de vigilancia de la emergencia a una vigilancia sostenida, que se hará de la mano de expertos y de manera conjunta con quienes conformamos el SNS", ha señalado Darias, para destacar que, en la reunión del CISNS de hoy "muchos pedían esta nueva métrica al finalizar la sexta ola".



Así, Darias ha incidido en que Ómicron esta siendo una variante más leve que las anteriores, ya que, de los casos infectados entre el 13 y el 26 de diciembre, se habían hospitalizado menos del 2 por ciento, una cifra menor que el 6 por ciento notificado en los dos meses anteriores y que difiere también del 8 por ciento registrado en la tercera ola de enero de 2021. "Esta misma evolución descendente se observa en la probabilidad de ingreso en UCI y en la letalidad en todos los grupos de edad", ha añadido la ministra de Sanidad.



No obstante, ha advertido de que los casos de Covid de ayer ya ocupan el 13 por ciento de camas hospitalarias y el 23 por ciento de las UCI, "pero no superan de momento lo observado en la tercera ola, hace un año, pese a tener ahora incidencias tres veces superiores que aquel tiempo", ha detallado Darias.



También ha puesto de relieve que, a día de hoy, el 86 por ciento de la población mayor de 60 años cuenta ya con la pauta de refuerzo y el 37 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años tienen la primera dosis de la vacuna. Al respecto, ha recordado que el objetivo es que el 70 por ciento de los niños estén vacunados de la primera dosis en la semana del 7 de febrero. "Vacunar es salvar vidas, de ahí que sea nuestro objetivo prioritario", ha reiterado.



Por último, ha hecho un llamamiento a las embarazadas para que aún no se han vacunado para que lo hagan, ya que la inmunización proporciona "una protección muy importante frente a la hospitalización y frente enfermedad grave" y, además, "las vacunas son seguras"