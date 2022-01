Incendio en Chile deja 100 viviendas quemadas y 400 damnificados

Incendio en Chile deja 100 viviendas quemadas y 400 damnificadosSantiago, 11 Ene 2022 (AFP) - Un incendió ocurrido este lunes en un campamento irregular en la ciudad chilena de Iquique (norte) dejó al menos un centenar de viviendas precarias consumidas por las llamas y 400 personas damnificadas, según las autoridades."Cerca de 100 casas fueron consumidas por el fuego en Laguna Verde, con más de 400 damnificados", informó la Delegación Presidencial Regional de la región de Tarapacá, a unos 1.790 km al norte de Santiago.La barriada de Laguna Verde está ubicada en una de las desérticas colinas que rodean la costera urbe de Iquique y al ser un asentamiento irregular no dispone de servicios básicos como canalización de aguas por tuberías u otros servicios básicos, lo que complicó más aún la actuación de los bomberos.Las viviendas del lugar son en su mayoría fabricadas con materiales ligeros como planchas de metal o de madera, pegadas unas a otras y con estrechos pasajes sin asfaltar, por lo que en cuestión de horas las llamas saltaron de una a otra vivienda."Tuvo una muy rápida propagación, considerando las condiciones que se nos presentaban en el escenario, como la problemática del terreno para acceder de nuestras unidades de emergencia y el despliegue de material", afirmó el comandante del cuerpo de Bomberos de Iquique, Jorge Medina.Medina también confirmó que al menos seis bomberos fueron lesionados "principalmente por estrés térmico y el esfuerzo físico que han tenido que realizar" para hacer llegar los materiales a lo alto de la colina, donde no podían acceder los camiones.También indicó que al menos 15 personas resultaron heridas por las llamas, que se propagaron por varias horas. No se registró ninguna víctima mortal, pero 400 personas se contabilizaron como damnificadas.Desde la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá indicaron que el fuego está "controlado" pero no sofocado y existe aún riego de propagación. También agregaron que se han establecido colegios de la ciudad como albergues para los afectados.apg/gm