Hacienda dice que los PGE ya están en vigor y recuerda al PP que los de 2015 y 2016 tampoco llevaban fecha

28-12-2021 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Hacienda ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 están en vigor desde el 1 de enero y ha recordado al PP que las cuentas aprobadas en 2015 y 2016, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, tampoco especificaban su fecha de entrada en vigor.



Así, desde el departamento que dirige María Jesús Montero sostienen que únicamente es necesario que los Presupuestos lleven fecha de entrada en vigor cuando se aprueban más tarde del 1 de enero. De hecho, recalcan que los últimos aprobados en tiempo y forma por gobiernos del PP tampoco incluían esta disposición final específica con su fecha de entrada en vigor.



Todo ello tras criticar los 'populares' que las últimas cuentas del Gobierno no cuentan con una disposición final que especifique la entrada en vigor de la ley, ante lo cual han exigido la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda.



Y es que en el PP consideran la ausencia de esta disposición una "chapuza" que, a juicio de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, evidencia que son "un Gobierno de incompetentes". Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que exigirán "explicaciones sobre las consecuencias" que puede tener este retraso en la entrada en vigor.



Según ha publicado el diario 'El Confidencial', en caso de no especificarse la entrada en vigor de una ley a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Código Civil establece un plazo ordinario de 20 días naturales denominado 'vacatio legis'.



Pero también la Constitución establece en su artículo 134.4 la prórroga automática de las cuentas del ejercicio anterior sólo "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente". En el caso de las cuentas de 2022, culminaron su tramitación parlamentaria el pasado 28 de diciembre, es decir se aprobaron antes de ese primer día del año que regula.