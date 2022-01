Guantánamo.- Estados Unidos aprueba el traslado de cinco detenidos de la prisión de Guantánamo en Cuba

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha aprobado el traslado de cinco detenidos de la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, un día después del aniversario de su apertura el 11 de enero de 2001.



Según informa 'The Washington Post', los detenidos --Guled Hassan Duran, Moath al Alwi, Suhail al Sharabi, Zakaria al Baidany y Abdulmalik Bajabu-- no han sido acusados de ningún delito. Con esta decisión, 18 de los 39 presos que permanecían en la cárcel han sido autorizados para ser transferidos.



Bajabu, que era un facilitador de Al Qaeda en África Oriental antes de ser detenido, llevaba en prisión desde 2007, según ha explicado a la cadena estadounidense CNN el abogado del grupo de Derechos Humanos Reprieve US que lo representa, Mark Maher.



"La decisión de hoy es una noticia maravillosa para Abdul Malik, quien ha estado detenido injustamente durante 15 años sin cargos ni juicio", ha dicho, resaltando que esperan que la Administración Biden "se asegure de que su liberación sea rápida".



Otro de los presos, Guled Hassan Duran, el primero de "alto valor" en ser trasladados, es un somalí que fue puesto bajo custodia estadounidense en 2004 y ha estado detenido en Guantánamo sin cargos desde septiembre de 2006. Su abogado, Shane Kadidal, se enteró de la decisión el lunes, tal y como resalta la CNN.



Duran testificó que había sido torturado cuando estuvo recluido en un sitio operado por la CIA después de haber sido puesto bajo custodia estadounidense. Describió horas de interrogatorio con privación del sueño, poca comida o agua y abuso sexual por parte de los interrogadores.



La prisión de Guantánamo ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. Del total, solo se ha presentado cargos contra doce y solo dos han sido condenados en juicios militares.



Tres de los cuatro últimos presidentes de Estados Unidos han declarado abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump, pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.