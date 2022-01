Giants despiden al entrenador Judge al quedar otro año fuera de postemporada

EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Redacción Deportes, 11 ene (EFE).- El entrenador Joe Judge ha perdido su cargo al fracasar por segundo año consecutivo en su misión de llevar a los Giants a la postemporada de la NFL, anunció este martes John Mara, presidente de la entidad de New York.

"Me reuní nuevamente con Joe hoy y fue durante esa conversación que le informé la decisión. Agradecemos sus esfuerzos en nombre de la organización. Es lo mejor para nuestra franquicia", explicó el directivo.

Los Giants acabaron la campaña en el último lugar del Este de la NFC con un saldo de cuatro partidos ganados y trece perdidos. Fue la segunda temporada perdedora de Judge en el equipo.

En 2020 terminó con 6 victorias y 10 derrotas. Los resultados de estas dos temporadas hoy Mara reconoció que fueron determinantes para optar por su salida.

"Dije antes de comenzar la temporada que quería sentirme bien acerca de la dirección en la que nos dirigíamos cuando jugáramos nuestro último partido. Desafortunadamente hoy no puedo hacer esa declaración, por eso la decisión", añadió.

El gerente general de los Giants, Dave Gettleman, renunció el lunes después de cuatro temporadas en el cargo, y el presidente comunicó que el reemplazo será la primera piedra en la reestructuración del equipo.

"Contrataremos a un gerente general que nos brinde la dirección necesaria para lograr los resultados que todos esperamos y sea capaz de liderar el esfuerzo de contratar a un nuevo entrenador en jefe", declaró.

En los cuatro años que Gettleman ocupó la gerencia general de los Giants pasaron dos entrenadores: Pat Shurmur acabó 2018 con 5 triunfos y 11 derrotas, y 2019 con un saldo de 4-12.

En suma, cuatro campañas perdedoras con los técnicos Shurmuy y Judge, una situación que Mara dijo hoy que no quiere repetir.

"Buscaremos en la gerencia general una persona que demuestre habilidades excepcionales de liderazgo y comunicación, que supervise todos los aspectos de nuestras operaciones de fútbol, incluidos los jugadores, la exploración universitaria y el entrenamiento", anunció.

Joe Judge se une a sus colegas Mike Zimmer, Matt Nagy y Brian Flores, que el lunes fueron despedidos por Minnesota Vikings, Chicago Bears y Miami Dolphins, respectivamente.

Ellos tampoco pudieron clasificar a esos equipos a la postemporada.