Gabriela Ostos, un gran apoyo para Mari Ángeles Grajal en su momento más complicado

01-01-1970 Gabriela Ostos sale de la casa de Mari Ángeles Grajal tras el fallecimiento de su padre Jaime Ostos. MADRID, 12 (CHANCE) Tras su viaje más triste hasta España días más tarde del fallecimiento de su marido Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal está recibiendo el apoyo de los hijos del diestro que no la han querido dejar sola en un momento tan delicado como este. En esta ocasión vimos como Gabriela Ostos, que ha viajado desde Sevilla hasta la capital para estar al lado de sus hermanos, acudía a casa de la doctora para vivir con ella estos momentos tan complicados.Después de unos días complicados debido al papeleo que han tenido que hacer tras el fallecimiento de su padre a miles de kilómetros de nuestro país, Gabriela confirmaba con un nudo en el pecho que ya están tranquilos. "De verdad, está aquí... Ya está" lograba decir Gabriela en su llegada a casa de Mari Ángeles donde se iba a reunir con el resto de la familia.Al igual que la hija del diestro, la propia Mari Ángeles también llegaba a su domicilio en Madrid completamente desolada por la pérdida de su marido y dando las gracias a los medios por todo el cariño recibido. Con el apoyo y el cariñoñ incondicional de su hijo Jacobo Ostos, madre e hijo no podían ocultar la tristeza que están viviendo en estos momentos.Tras gran parte de la tarde en la casa familiar, Gabriela volvía a salir a última hora en solitario y agradeciendo todo el cariño que están recibiendo: "Os agradezco. Mi padre ha sido un gran torero, no se que deciros. Muchas gracias". A pesar de los muchos enfrentamientos familiares que ha habido, Gabriela confirma que siempre han estado muy unidos a pesar de todo: "Siempre hemos estado unidos, no es de ahora".



