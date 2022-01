Fútbol/Supercopa.- Xavi Hernández: "Nos vamos tristes porque hemos perdido, pero hemos superado los complejos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó la derrota sufrida ante el Real Madrid (2-3) en las semifinales de la Supercopa de España, pero aseguró que este miércoles fue un día importante en el crecimiento de su plantilla al haber "superado los complejos".



"Hoy era un día de valentía, de responsabilidad con la pelota, eso es lo que pedía a los jugadores. Nos vamos tristes porque hemos perdido, estamos enrabietados, pero hemos superado los complejos, este Barça puede competir con cualquiera, aunque el resultado no nos sirva", indicó Xavi ante los medios en rueda de prensa.



"Teníamos que arriesgar, era el momento con el 2-1 del Madrid y al final hemos conseguido la prórroga con el riesgo de que Benzema, Asensio, Rodrygo o Vinicius cogieran una pelota y nos hicieran el gol. Hemos tenido el 3-2 a favor", lamentó el técnico blaugrana.



"Al final el resumen es este, podía haber ganado el Real Madrid o el Barcelona, les hemos dominado en muchas fases del partido. Hemos jugado alguna fases con complejos y cierto miedo, pero ha sido por errores nuestros. Luego hemos asumido muchos riesgos y se han aprovechado. Es un Real Madrid fuerte y nos vamos en cierto modo orgullosos por el resultado", añadió Xavi.



"Son sensaciones contrariadas. Al final es una sensación muy mala por la derrota, pero -por otro lado- nos podemos ir orgullosos del juego, de haberles dominado en muchas fases del partido. Nos falta paciencia, experiencia, responsabilidad con balón pero este es el camino. Llevamos dos meses trabajando con ellos y estamos por el buen camino. Nos falta esa victoria o ese punto de inflexión para ir para arriba pero hay que seguir creyéndolo y seguir intentándolo", dijo.



"Hoy sí les hemos igualado (al Real Madrid). Si hablamos a nivel general, no, porque estamos a 17 puntos en Liga. Hoy hemos competido, pero si tiramos una moneda al aire y pasamos nosotros, no pasa nada. Hemos merecido pasar a la final. Hemos competido contra el equipo más en forma de España ahora mismo", añadió el de Tarrasa.



Además, Xavi subrayó la posibilidad de haber logrado el tercer gol en la prórroga. "Ellos tienen la sensación de que hemos tenido el pase a la final, hemos tenido al Madrid dominado en su campo y hemos tenido la victoria. Esta sensación es de rabia y de impotencia. Mañana lo veremos un poco mejor. Si hay que perder de alguna manera es como hoy", apuntó.



Por último, preguntado por el futuro de Luuk De Jong, el técnico blaugrana repitió su mensaje de los últimos días. "Es parte de esta plantilla. Somos el Barcelona, no va a jugar nadie por el nombre, jugará por rendimiento. La meritocracia es muy importante para mí. Está haciendo goles y marca la diferencia. ¿Cómo iba a sacarle del equipo? Es un ejemplo y si sigue rindiendo va a seguir jugando", sentenció.