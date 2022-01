Fútbol/Supercopa.- Valverde: "Lo podíamos haber liquidado antes, son cosas a mejorar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebró la victoria (2-3) sobre el Barça y la oportunidad que tuvo de disputar parte de la semifinal de la Supercopa de España, con el gol de la victoria incluido, aunque confesó que debieron "liquidar" el encuentro antes de la prórroga.



"Me quedo con haber entrado, que justo convirtieron, quedaba poco y lo podíamos haber ganado aquí. Todo el equipo lo hizo muy bien, contento por el equipo, por la oportunidad en un partido importante y por el gol", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El jugador uruguayo entró al partido en el minuto 83 y en la prórroga fue decisivo con el tanto que dio el billete a la final. "No deja de ser el Barcelona por más que los resultados no se dan a veces. Han demostrado que tienen ganas de ganar", afirmó.



"Tuvimos muchas ocasiones, tenemos que convertir más, lo podíamos haber liquidado antes, son cosas a mejorar. Felicito al equipo por la entrega", añadió. Además, Valverde confesó que la dejada de Vinicius parecía que era para Benzema, pero él también estaba para marcar. "Creía que la dejaba para Karim, pero yo llegaba y por suerte la convertí", terminó.