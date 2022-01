Fútbol/Supercopa.- Simeone: "Cuando te pones la camiseta del Atlético todos los partidos son importantes"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en la relevancia de la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club, dejando claro que "cuando te pones la camiseta del Atlético todos los partidos son importantes", después de elogiar el "equilibrio y gran trabajo" logrado por Marcelino García Toral en el equipo vasco.



"Cuando te pones la camiseta del Atlético son todos partidos importantes, porque estás representando al club, a la gente, a un equipo tan importante como nosotros. Solo nos importa mejorar y ganar el partido de mañana", sentenció el técnico argentino este miércoles en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa contra el Athletic.



El 'Cholo' no quiso avanzar si utilizará un 5-3-2 o un 4-4-2 ante los 'leones'. "La formación la damos el mediodía previo y después buscamos sensaciones. Entendimos que nos venía bien trabajar esta semana el 5-3-2 para mañana decidir, contra un equipo que compite muy bien, con un equilibrio y un gran trabajo desde la llegada de Marcelino, son muy competitivos", explicó.



Una de las dudas será si Joao Félix es titular mañana, aunque Simeone adelantó que "tiene posibilidades". "Está en la plantilla y está ilusionado. Seguir hablando de Joao es reiterativo, lo tiene todo para ser un extraordinario futbolista, dependerá absolutamente de él que lo pueda sostener", expresó sobre el portugués.



El argentino Ángel Correa si podría tener un sitio fijo en el once titular, ya que atraviesa un gran momento. "Es uno de los mejores futbolistas que tenemos para jugar entrelíneas y en las transiciones ofensivas. Su lugar es de delantero, pero siempre hemos buscado otra situación para que juegue y él siempre nos ha ayudado. Él se siente cómodo de delantero y lo demuestra, ahora está teniendo continuidad con el gol, es lo que se le pide a un delantero", celebró.



Finalmente, Simeone puso en valor la fortaleza del grupo por encima de las individualidades, "un equilibrio entre todos". "Siempre creemos que el partido se valora con respecto al equipo, no solo la parte defensiva. Hay veces que tienes continuidad en los resultados, y otras veces no pudimos encontrarlos. Es importante que los chicos estén bien y se recuperen de la mejor manera", afirmó sobre las ausencias en la parcela defensiva.



"Nos ha tocado ganar sin el mejor Giménez y sin el mejor Suárez. Es un estado anímico y de confianza y seguridad de los que puedan jugar. Pero José y Luis, por su jerarquía, si están en un gran nivel, el equipo tiene más fortaleza en las dos áreas. Pero ambos necesitan del resto del equipo", concluyó el argentino sobre la contundencia en las dos áreas.