Fútbol/Supercopa.- Iñigo Martínez: "Lo maravilloso para mí es no ser favoritos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El defensa del Athletic Club Iñigo Martínez confesó este miércoles que "lo bonito y maravilloso" en un torneo como la Supercopa de España es "ir de 'tapado'" y "no ser favoritos", al mismo tiempo que se mostró convencido de que si están "al 100%" pueden "hacer frente a cualquiera".



"Lo bonito de esto es ir de 'tapado'. Lo maravilloso para mí es no ser favorito. A partido único no hay favoritos, a la mínima que te despistes te vuelves a casa, sabemos competir contra estos equipos, si estamos al 100% podemos hacer frente a cualquiera", aseguró Martínez en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid.



El futbolista destacó la "ilusión" ante la oportunidad de revalidar el título. "No hay partido sencillo contra el Atlético, pelean hasta el final. Igual no es su mejor año, pero todos queremos ganar, es un título. Esperemos que esta vez la suerte también nos acompañe como el año pasado", deseó.



"Haciendo nuestro trabajo podemos ganar a cualquiera, va a ser difícil, un partido de 90 minutos o más, debemos estar preparados, puede pasar cualquier cosa. Tengo confianza plena en la plantilla, estamos todos ilusionados, daremos todo para llegar a la final", aseveró con contundencia.



"YO VOY DONDE SEA SI ES POR INTENTAR GANAR UN TÍTULO"



Iñigo Martínez reconoció que en los últimos encuentros les faltó "rematar y acabar las ocasiones", aunque están "bien, con confianza". "Tengo plena confianza en los delanteros, venimos en buena dinámica. Tenemos una final si ganamos el partido, nos trae bonitos recuerdos, sería muy ilusionante llevar la copa a Bilbao", señaló.



"Siempre es difícil darle la vuelta al marcador cuando vas perdiendo, y más aun si es contra el Atlético. Ellos saben perfectamente a lo que juegan, es un grandísimo equipo, no hay que faltarle el respeto, no se andan con tonterías. Pero nosotros tenemos nuestras armas, va a ser un partido duro. Habrá que estar a tope los 90 minutos, esperemos que el equipo haga un buen trabajo y le pongamos las cosas difícil al Atleti", apuntó.



Finalmente, Iñigo Martínez valoró las declaraciones de Raúl García asegurando que "no tiene sentido" disputar este torneo en Arabia Saudí. "Cada uno tiene su forma de ver las cosas, todas son respetables. No esta en nuestras manos, la decisión la toma la RFEF. Es verdad que se podría haber jugado en España, sobre todo por los aficionados, sería bonito para ellos", lamentó.



"Pero no está en nuestras manos, nosotros nos dedicamos a jugar, yo voy donde sea si es por competir e intentar ganar un título. Olvidad esa polémica, nosotros a lo nuestro, mi mente está en llevarme la copa a Bilbao", sentenció.