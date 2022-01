Fútbol/Supercopa.- Benzema: "Hemos merecido la victoria"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El futbolista del Real Madrid Karim Benzema, elegido "Jugador Más Valioso", se mostró muy contento por el pase a la final de la Supercopa de España tras derrotar al FC Barcelona (2-3) en un partido "muy duro" y también "el más bonito".



"El 'Clásico' es el partido más bonito, se jugó hasta el final y ha sido muy difícil", indicó Benzema, autor del segundo gol de los blancos este miércoles. "El Barcelona siempre es un rival muy fuerte y ganar para lograr el pase a la final es muy bueno", añadió el francés.



"El partido fue muy peleado, pero nosotros hemos merecido la victoria. Si en un 'Clásico' le das el balón al Barcelona, está claro que no te lo va a devolver. Por eso merecimos la victoria porque desde el minuto 1 hasta el último estuvimos ahí luchando hasta el final", dijo.



"Me siento muy feliz, muy orgulloso, y quiero gracias a toda la afición que me da más confianza", sentenció Benzema al ser preguntado por la ovación recibida del público saudí. Además, el ariete internacional dijo que está "bien" del hombro, que fue un golpe con su compañero Rodrygo en una disputa aérea.