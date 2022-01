España.- Presidente catalán Aragonès pide al Gobierno de España que se "atreva" a ganar un referéndum y exige propuestas

12-01-2022 El president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, visita la Oficina del Parlamento Europeo tras firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, en la Oficina Parlamento Europeo, a 12 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña, (España). Este acto se produce tras el fallecimiento de David Sassoli en la madrugada del 11 de enero en Italia en un hospital donde fue ingresado hace dos semanas. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Avisa a PSOE y Podemos que si no hay capacidad de resolver el "conflicto político" en Cataluña, "difícilmente" tendrán una segunda oportunidad



El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a que se "atreva" a ganar "democráticamente" en un referéndum, al tiempo que ha exigido propuestas "encima de la mesa" para que el Ejecutivo demuestre que la negociación es "sincera" y ha restado importancia a la fecha de la próxima mesa de diálogo que se prevé, tal y como ha afirmado, que se celebre "a inicios de este año".



"El referéndum es necesario. El Estado, quien defiende que Cataluña continúe formando parte de España, se debe atrever a ganar democráticamente. La imposición no llevará a ninguna victoria. Se debe atrever a ganar un referéndum", ha manifestado este miércoles en el marco de un coloquio en el Club Siglo XXI en Madrid, en el que ha estado presente la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.



A este encuentro han asistido también el ministro de Universidades, Joan Subirats, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el portavoz de UGT, Pepe Álvarez y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha presentado a Aragonès.



En este marco, el presidente de la Generalitat ha asegurado que la ciudadanía catalana está dispuesta a "aceptar el resultado de las urnas" al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que "ganará" la opción independentista.



Con respecto a la fecha concreta de la mesa bilateral, le ha restado importancia si bien ha sostenido que "dilatar" las negociaciones "no es una opción que en estos momentos podamos asumir" y que solo contribuye a "crear dudas" sobre el proceso de negociación entre el Gobierno autonómico y el central. Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre ambos presidentes se reunieron en Cataluña para abordar esta situación.



Por ello, el jefe del Gobierno catalán no ha concretado una fecha sobre la celebración de la próxima mesa de negociación y ha indicado que tendrá lugar "a inicios de este año". "Apostamos claramente por la mesa de negociación", ha enfatizado.



PROPUESTAS CONCRETAS Y APUESTA SINCERA DEL GOBIERNO



En este punto, Aragonès ha reiterado que en dicha mesa de diálogo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que "ofrecer propuestas" que sirvan para "avanzar" y le ha instado a "abandonar especulaciones".



Al respecto, ha avisado a PSOE y Podemos que si tienen presente la situación actual en Cataluña "deben tener muy claro que difícilmente tendrán una segunda oportunidad si no hay capacidad de resolver ahora el conflicto político con Cataluña" a través de las urnas. "Es ahora el mejor escenario", ha matizado.



Asimismo, ha puesto en valor el proyecto independentista en Cataluña y ha asegurado que si esa oportunidad se "bloquea", el Govern seguirá adelante. "Yo lo que no voy a hacer es debilitar posibilidades de una negociación. Siempre teniendo claro que la haces para avanzar en objetivos, no para ganar tiempo", ha explicado.



A su parecer, la autodeterminación de Cataluña es la forma de "poner fin a la represión" y que "todos puedan ganar", ha aseverado.



TACHA DE "TRASCENDENTE" QUE EL GOBIERNO RECONOZCA EL CONFLICTO



En otro punto, Aragonès ha calificado como un hecho "trascendente" y "sin precedentes" que el Gobierno central haya reconocido que existe un "conflicto político", si bien ha admitido que hay "diferencias de base" y de "horizontes".



"El reconocimiento por parte del Estado de un conflicto político no es fácil. Es un hecho trascendente y es un paso importante. Pero una vez hecho este reconocimiento, debemos pasar a las propuestas concretas para empezar a negociar sobre soluciones", ha manifestado.