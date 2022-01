ERC dice estar "lejos" de un acuerdo en la reforma laboral y no darán un cheque en blanco al Gobierno

21-12-2021 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Congreso decide hoy si se tramita la modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y la Proposición de Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Mesa del Congreso ha acordado que todas las votaciones del Pleno del Congreso de esta semana, se realicen de forma telemática para reducir la presencialidad en el hemiciclo y evitar aglomeraciones que pudieran facilitar contagios de la variante ómicron de coronavirus. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que están "lejos" de llegar a un acuerdo con el Gobierno en la reforma laboral, aunque al ser cuestionado sobre si llegarían al punto de descarrilar la reforma, ha asegurado que su formación es "poco sospechosa" de "frenar avances".



Rufián ha apuntado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, que el Gobierno ha reducido el "margen de mejora" en la reforma laboral y cree que se queda "lejos" de lo que el Ejecutivo había planteado en los compromisos de investidura.



Con todo, Rufián ha trasladado que el Ejecutivo no se puede sustentar "constantemente en el miedo a su alternativa", en relación a la reforma laboral del PP porque eso "frena los retrocesos" y no implementa mejoras. "Más que izar banderas, es un fracaso", ha señalado.



En este punto, ha lamentado "con pesar" que el Gobierno no haya hablado con su formación durante los nueve meses de negociaciones porque "se centraron en atraer a la CEOE", aunque ha admitido que el pacto con sindicatos y la patronal es un "éxito".



NO VAN A DAR UN "CHEQUE EN BLANCO" AL GOBIERNO



Sobre las declaraciones del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en las que expresaba que "votar en contra es votar a favor de la reforma laboral del Partido Popular de 2012", Rufián ha criticado que la reforma laboral sean como las "lentejas, o las tomas o las dejas" y ha afirmado que no va a dar un "cheque en blanco" al Gobierno.



"Lo llevan repitiendo y utilizando tres años y sería un cheque en blanco para este Gobierno. Nuestro papel es intentar mejorar toda la agenda legislativa y eso incluye uno de los dos grande compromisos, conjuntamente con la Ley Mordaza, como es la reforma laboral. Simplemente queremos que se acerque a aquello que prometieron que es una derogación de lo que hizo el PP", ha apostillado.



En este sentido, Rufián ha asegurado que "hace tiempo que no hablan de líneas rojas" porque es la "mejor manera de que salga" adelante la reforma laboral y ha pedido mejoras "en cuanto a indemnizaciones por despido, salario por tramitación, prevalencia de convenios autonómicos y mecanismos de la administración para frenar ERTES de empresas que despiden masivamente después de recibir ayudas públicas".