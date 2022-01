El Valencia regresa a los entrenamientos con varios nuevos positivos

El entrenador del Valencia, José Bordalás, el pasado fin de semana. EFE /Mariscal

Valencia, 12 ene (EFE).- El Valencia regresó este miércoles a los entrenamientos para preparar la eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrentará al Atlético Baleares este domingo y lo hizo con nuevos casos de covid-19 en la plantilla de José Bordalás, según pudo saber Efe por diversas fuentes, aunque el número exacto no se ha concretado.

Las pruebas a las que se han sometido entre este martes y hoy miércoles los integrantes de la plantilla han dado varios positivos, lo que ha provocado que algunos jugadores no hayan acudido a la ciudad deportiva de Paterna y que otros la hayan abandonado sin llegar a entrenar.

Los futbolistas que han resultado contagiados no podrán estar en el encuentro copero y es difícil que lo estén en el que el Valencia disputará el miércoles 19 ante el Sevilla.

Entre los jugadores que sí que se han ejercitado este miércoles está el portugués Thierry Correia, que dio positivo hace unos días en otra prueba de detección del coronavirus y que ya se ha reincorporado al grupo. EFE

