El Rayo negocia la salida de Arboleda a Newell's Old Boys

Los jugadores colombianos del Rayo Vallecano, Ivan Arboleda (i) y Radamel Falcao, en una imagen de archivo. EFE / Rodrigo Jiménez.

Madrid, 12 ene (EFE).- El portero colombiano Iván Arboleda, perteneciente al Rayo Vallecano hasta final de temporada, podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del equipo español, que, según informó a EFE, negocia su salida del club al no disponer de minutos a las órdenes de Andoni Iraola.

El destino más probable de Arboleda podría ser Newell's Old Boys. De hecho, el entrenador del equipo, Javier Sanguinetti, declaró en una entrevista a la radio LT8 am830 de Rosario que "lo de Arboleda está cerrado al haber acuerdo entre ambas partes".

El portero colombiano, sin oportunidades en el Rayo, busca minutos y por eso ve bien su salida del equipo español al ser consciente de que es el tercer guardameta en el orden de prioridades de su técnico, Andoni Iraola.

De confirmarse su marcha, el paso de Arboleda por el Rayo habrá sido fugaz. Desde su llegada al club en septiembre de 2021 no ha jugado ningún partido oficial y solo ha sido convocado en nueve ocasiones para ocupar una plaza en el banquillo sin jugar, siempre a la sombra del macedonio Stole Dimitrievski y el francés Luca Zidane.

Antes de su fichaje por el Rayo, Arboleda, de 25 años, jugó en el Bandfield argentino entre 2015 y 2021.