El ostracismo de José Juan Macías en el Getafe

El delantero mexicano del Getafe, José Juan Macías, durante un partido. EFE/ Kiko Huesca

Getafe (Madrid), 12 ene (EFE).- El 5 de julio de 2021, el Getafe oficializó la llegada del delantero José Juan Macías, una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Seis meses después su protagonismo en el equipo de Quique Sánchez Flores es nulo y su futuro una incógnita.

Cedido por el Chivas, y con una opción de compra, Macías llegó al Getafe para dar el salto a Europa, pero, de momento, en la Liga española su paso está siendo irrelevante.

El delantero mexicano es el quinto delantero de la plantilla para su actual entrenador, Quique Sánchez Flores, que desde que sustituyó a Míchel en el banquillo hace tres meses no le ha utilizado en ningún partido de Liga y todo su bagaje participativo se resume en 25 minutos en Copa del Rey frente al Mollerussa.

De hecho, desde ese encuentro el 30 de noviembre, Macías no ha vuelto a ser convocado con el equipo y su situación, en caso de seguir en la plantilla, no parece que vaya a cambiar mucho porque el club busca otro delantero para apuntalar la nómina de atacantes.

El turco Enes Unal y Sandro Ramírez parecen fijos para Quique y cuando alguno ha fallado por lesión el técnico madrileño ha utilizado a Jaime Mata y en menor medida a Darío Poveda.

Hasta que Míchel fue destituido, Macías vivía una situación diferente. Conocedor del fútbol mexicano por su etapa en Pumas hasta 2020, al anterior técnico del Getafe le gustaba Macías. Necesitaba un periodo de adaptación a un nuevo fútbol y desde el inicio de curso le fue dando minutos.

En concreto, veinticuatro en Mestalla, cuatro contra el Sevilla, quince en el Camp Nou ante el Barcelona, cuarenta y cinco en Vallecas, y, por fin dos titularidades consecutivas en la sexta y séptima jornada: en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Atlético de Madrid y en el Benito Villamarín contra el Betis. Despidió la etapa de Míchel con apenas dos minutos frente a la Real Sociedad.

Desde entonces el mexicano permanece inédito en Liga y su futuro es incierto. El Getafe no descarta romper su cesión y dejar una ficha libre para jugadores como Borja Mayoral, por el que se ha interesado el club y que es del gusto de Quique.

Lo que parece claro es que Macías no va a tener protagonismo en el Getafe y debe buscar minutos y continuidad en otro club, sobre todo porque con 22 años y las cualidades que tiene lo que necesita es jugar.