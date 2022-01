El Baskonia regresa poco a poco a la normalidad con cuatro ausencias

El escolta serbio del Baskonia Vanja Marinkovic, en una imagen de archivo. EFE/David Aguilar

Vitoria, 12 ene (EFE).- El Bitci Baskonia ha regresado poco a poco a la normalidad esta semana y mira ya al partido de este viernes de Euroliga ante el Real Madrid con cuatro ausencias que no están totalmente descartadas para visitar al equipo blanco.

Los azulgranas, que han visto cómo se han aplazado cuatro encuentros consecutivos por los diferentes positivos en coronavirus que han afectado a la plantilla, se han entrenado este miércoles en la ciudad deportiva BAKH para dar continuidad al trabajo individualizado que han hecho durante las jornadas anteriores.

El grupo ya comenzó a trabajar desde el lunes, pero todavía no está al completo. En las imágenes facilitadas por el club vitoriano se pueden constatar las ausencias de Vanja Marinkovic, Rokas Giedraitis, Lamar Peters y Sander Raieste.

Esto no significa que todos ellos estén descartados para el choque ante el Real Madrid, ya que todo depende de la evolución que tengan en las próximas horas hasta la cita del viernes. Algunos trabajan al margen del grupo a la espera de arrojar un resultado negativo en coronavirus y así reunirse con su compañeros, tal y como marca el protocolo.

Si todo evoluciona favorablemente, el Baskonia recuperará el trabajo del día a día y, además de medirse al plantel madrileño en la vigesimoprimera jornada, entrará de nuevo en la rueda de la Liga Endesa con el partido de este domingo ante el MoraBanc Andorra.