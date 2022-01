Decenas de mujeres ecuatorianas en vigilia por ley de aborto por violación

Quito, 11 ene (EFE).- Decenas de mujeres se congregaron este martes frente a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador en una vigilia para seguir el debate sobre una ley que, una vez aprobada, despenalizará el aborto por violación, una de las demandas de grupos feministas del país. Con pañuelos verdes y pancartas, un grupo del activismo femenino realizó una manifestación pacífica en los exteriores de la sede del Legislativo en Quito y permaneció en el lugar con cánticos y gritos sobre el derecho al aborto. "Luchamos ahora para no morir mañana", rezaba una de las pancartas que mostraba una mujer con pañuelo verde y mascarilla anticovid, mientras un grupo de policías vigilaba la actividad. Verónica Vera, del colectivo "CunaSur", indicó a Efe que el objetivo de la manifestación es vigilar que el debate que tiene la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre la Ley de Aborto por Violación recoja las propuestas de los grupos feministas y de la sociedad civil. Lo que se busca es que la normativa "responda a las necesidades de las sobrevivientes de violación", que han resultado embarazadas y que desean interrumpir ese proceso, añadió. La activista insistió en que la vigilia pretende que "no se vean vulnerados los derechos" de las mujeres y dijo que entre las propuestas de su colectivo es que no haya plazos para garantizar el acceso a un proceso voluntario, seguro y legal de aborto en los casos de violación. Recordó que en la discusión se habían planteado que haya procedimientos que retrasarían el acceso a los servicios sanitarios, como los requisitos de una "declaración juramentada" u otros trámites. Solamente el pedido debería ser suficiente para acceder al sistema de salud en estos casos, agregó la activista, tras recordar que el aborto por violación ya está despenalizado y regulado en muchos países de la región, excepto en Chile. En su primer debate el lunes, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional estableció un máximo de 28 semanas de gestación para que se practique el aborto por violación en mayores de 18 años, mientras que las menores y mujeres con discapacidad no tendrían ese plazo. El borrador del proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, fue presentado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional el pasado verano. En ese debate se emitieron varios criterios, entre ellos que no debía haber plazo para la interrupción del embarazo en caso de violación, si bien el que prevaleció tras obtener seis votos afirmativos fue el presentado por el legislador José Agualsaca, del movimiento correísta UNES, precisó un comunicado de la Asamblea Nacional. El segundo debate se prevé que se celebre en torno al 20 de enero por lo que Vera reclamó con urgencia que se introduzcan las propuestas que garanticen los derechos de las víctimas de violación. En Ecuador, según la activista, se presentan once denuncias diarias de violación y muchas de las víctimas quedan embarazadas, por lo que es imperativo que se garantice un proceso de aborto seguro y legal. Además, sostuvo que son mujeres de sectores pudientes las que pueden acceder en la actualidad a procesos de aborto clandestinos, pero las pobres son las que están más expuestas al riesgo de morir por abortos inseguros al no poder acceder al sistema de salud pública. EFE fa/elb/rrt (foto)