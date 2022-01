12-01-2022 Cultura.- Javier Bardem, entre los nominados a los Premios del Sindicato de Actores por 'Ser los Ricardo'. El Sindicato de Actores de Estados Unidos ha anunciado los nominados para los premios que el gremio otorga anualmente y cuya 28ª edición tiene previsto celebrarse este 27 de febrero. Entre los candidatos, hay presencia española con Javier Bardem, el cual opta al galardón al mejor actor protagonista por el biopic 'Ser los Ricardo', dirigido por Aaron Sorkin y por el que Nicole Kidman también ha sido nominada. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO



El Sindicato de Actores de Estados Unidos ha anunciado los nominados para los premios que el gremio otorga anualmente y cuya 28ª edición tiene previsto celebrarse este 27 de febrero. Entre los candidatos, hay presencia española con Javier Bardem, el cual opta al galardón al mejor actor protagonista por el biopic 'Ser los Ricardo', dirigido por Aaron Sorkin y por el que Nicole Kidman también ha sido nominada.



Las actrices Rosario Dawson y Vanessa Hudgens han sido las encargadas de anunciar los nominados de este año los Screen Actors Guild Awards, los cuales tienen previsto, de momento, celebrarse de forma presencial en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica, California, un lugar con el que la organización del gremio pueda cumplir con las estrictas normas de sanidad el estado impuestas debido a la pandemia del COVID-19.



Bardem se convierte en el único representante español de la gala. El intérprete competirá por el Premio SAG con Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro', Andrew Garfield por 'Tick, tick... ¡Boom!', Will Smith por 'El método Williams' y Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'.



Por otor lado, los SAG Awards han incluido a dos candidatos de origen latinoamericano como Ariana DeBose, la cual opta al premio a la mejor actriz de reparto por 'West Side Story' y Oscar Isaac, el cual está nominado al mejor actor en un telefilme o miniserie por 'Secretos de un matrimonio'.



En cuanto a las películas, las más nominadas son 'La casa Gucci' y 'El poder del perro' con tres candidaturas cada una, mientras que en series 'Succession' y 'Ted Lasso' dominan con cinco nominaciones cada una.



Esta es la lista completa de nominados de los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022:



CINE



MEJOR ACTOR PRINCIPAL



· Javier Bardem - Ser los Ricardo



· Benedict Cumberbatch - El poder del perro



· Andrew Garfield - Tick, tick... ¡Boom!



· Will Smith - El método Williams



· Denzel Washington - La tragedia de Macbeth



MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL:



· Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye



· Olivia Colman - The Lost Daughter



· Lady Gaga - La Casa Gucci



· Jennifer Hudson - Respect



· Nicole Kidman - Ser los Ricardo



MEJOR ACTOR DE REPARTO:



· Ben Affleck - El bar de las grandes esperanzas



· Bradley Cooper - Licorice Pizza



· Troy Kotsur - CODA: Los sonidos del silencio



· Jared Leto - La Casa Gucci



· Kodi Smith-McPhee - El poder del perro



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:



· Caitríona Balfe - Belfast



· Cate Blanchett - El callejón de las almas perdidas



· Ariana DeBose - West Side Story



· Kirsten Dunst - El poder del perro



· Ruth Negga - Claroscuro



MEJOR REPARTO:



· Belfast



· CODA: Los sonidos del silencio



· El método Williams



· La Casa Gucci



· No mires arriba



MEJOR EQUIPO DE ESPECIALISTAS:



· Dune



· Matrix Resurrections



· Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos



· Sin tiempo para morir



· Viuda Negra



TELEVISIÓN:



MEJOR ACTOR (DRAMA):



· Brian Cox - Succession



· Billy Crudup - The Morning Show



· Kieran Culkin - Succession



· Lee Jung-jae - El juego del calamar



· Jeremy Stron - Succession



MEJOR ACTRIZ (DRAMA):



· Jennifer Aniston - The Morning Show



· Jung Ho-yeon - El juego del calamar



· Elisabeth Moss - El cuento de la criada



· Sarah Snook - Succession



· Reese Witherspoon - The Morning Show



MEJOR ACTOR (COMEDIA):



· Michael Douglas - El método Kominsky



· Brett Goldstein - Ted Lasso



· Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio



· Martin Short - Solo asesinatos en el edificio



· Jason Sudeikis - Ted Lasso



MEJOR ACTRIZ (COMEDIA):



· Elle Fanning - The Great



· Sarah Oh - La directora



· Jean Smart - Hacks



· Juno Temple - Ted Lasso



· Hannah Waddingham - Ted Lasso



MEJOR ACTOR (TELEFILME O MINISERIE):



· Murray Bartlett - The White Lotus



· Oscar Isaac - Secretos de un matrimonio



· Michael Keaton - Dopesick: Historia de una adicción



· Ewan McGregor - Halston



· Evan Peters - Mare of Easttown



MEJOR ACTRIZ (TELEFILME O MINISERIE):



· Jennifer Coolidge - The White Lotus



· Cynthia Erivo - Genius: Aretha



· Margaret Qualley - La asistenta



· Jean Smart - Mare of Easttown



· Kate Winslet - Mare of Easttown



MEJOR REPARTO (DRAMA):



· El cuento de la criada



· El juego del calamar



· Succession



· The Morning Show



· Yellowstone



MEJOR REPARTO (COMEDIA):



· El método Kominsky



· Hacks



· Solo asesinatos en el edificio



· Ted Lasso



· The Great



MEJOR EQUIPO DE ESPECIALISTAS:



· Cobra Kai



· El juego del calamar



· Falcon y el Soldado de Invierno



· Loki



· Mare of Easttown