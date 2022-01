Comisario UE: “La carne española tiene la misma calidad que otras europeas”

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 12 ene (EFE).- El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, asegura a Efe que la carne española no es de menor calidad que la del resto de la Unión Europea, en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas, pero reconoce el “problema” con el desarrollo de esas explotaciones y precisa que Bruselas quiere promover las de pequeñas dimensiones.

“La carne española tiene la misma calidad que otras carnes europeas y otros alimentos europeos”, declara, si bien rechaza valorar las palabras de Garzón.

El político se pronuncia así antes de viajar a España, donde el jueves visitará La Palma, y el viernes se reunirá en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Wojciechowski se desplaza al país cuando persiste la polémica por las declaraciones de Garzón, quien en una entrevista con “The Guardian” afirmó que las macrogranjas "contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta” su carne, que consideró “de peor calidad” y fruto del “maltrato animal”.

Según el comisario, no hay “razón para decir que la comida española, la carne española, es de menor calidad que otras en la Unión Europea”.

“Pero, por supuesto, tenemos el problema con el desarrollo de la agricultura a gran escala, especialmente, en algunos sectores de la producción animal, como la carne de cerdo, las aves de corral y las gallinas ponedoras”, constata.

Admite que en Europa “se necesitan todos los tipos de agricultura”, pero agrega que ahora “uno de los objetivos más importantes de la Política Agrícola Común (PAC) es apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones”.

“Esa es nuestra prioridad, y también en la producción animal. Sé que en España hay una buena legislación nacional que apoya la agricultura a pequeña escala, especialmente en la producción animal”, apunta.

Asimismo, se muestra convencido de que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, “fortalecerá la agricultura europea y también la española, en primer lugar, prestando más atención a los pequeños agricultores”.

“No habrá seguridad alimentaria si permitimos eliminar a los pequeños agricultores del sistema de agricultura en la Unión Europea. No. Deberíamos detener este proceso y dar a los pequeños agricultores la posibilidad de continuar sus cultivos y crías”.

Indica también que en las granjas más pequeñas “es más fácil asegurar buenos estándares de bienestar animal” y “lograr la sostenibilidad de la producción”.

“La buena proporción entre el terreno agrícola y el número de animales. Esa es la cuestión de la cadena de suministro corta. Necesitamos reducir la distancia de la granja a la mesa. Esa es una de las prioridades de la Unión Europea, de la Comisión Europea, reducir esta larga distancia de la granja a la mesa. En la agricultura a pequeña escala, esto es más fácil”.

Al mismo tiempo, recuerda que las exportaciones “en algunos sectores” son “muy importantes”, y pone el ejemplo de las frutas españolas, por lo que también llama a respaldar a los exportadores.

LOS PLANES DE LA PAC

Los Estados debían enviar a la Comisión Europea para el 1 de enero los planes estratégicos nacionales sobre cómo pretenden aplicar la futura PAC y España fue uno de los países que cumplió con el plazo.

El comisario no espera “problemas” con la aprobación del plan español porque la cooperación entre el Ejecutivo de Madrid y la Comisión Europea “es muy buena”.

Bruselas tiene que evaluar esos planes y espera comunicar a finales de marzo a los países sus primeras observaciones.

Wojciechowski insiste en que “una de las ideas importantes” que deben contemplar esos planes es el apoyo a los pequeños agricultores.

“Tenemos el gran problema en toda la Unión Europea de que durante los últimos años perdimos muchas pequeñas granjas que no fueron capaces de competir con la agricultura a gran escala”, apunta.

EL VOLCÁN DE LA PALMA

La erupción en La Palma ha provocado importantes daños a los terrenos agrícolas, y el comisario pretende ver durante su visita este jueves las consecuencias del desastre natural, en especial, para los trabajadores del sector primario.

“Voy a reunirme --asegura-- con los representantes de las autoridades locales y de los agricultores para ver la situación; (para estudiar) lo que podemos hacer desde el ámbito europeo, especialmente en ayuda de los agricultores afectados por esta erupción. Necesitamos sinergias entre las políticas y el apoyo europeos, el apoyo del Gobierno y también del ámbito regional”.

Destaca que en el Fondo Europeo de Desarrollo Rural existe la posibilidad de apoyar a los agricultores que se ven obligados a abandonar el sector primario.

Además, como opciones de respaldo cita el Fondo de Solidaridad de la UE, que el Gobierno central ha pedido activar, el fondo de recuperación, los fondos de cohesión o las ayudas de Estado nacionales.

“Mi visita --termina diciendo-- será la oportunidad de considerar todas las posibilidades para el apoyo financiero a los agricultores y a toda la gente afectada”.

