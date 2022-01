Colombia reduce a 4 meses el tiempo para aplicar refuerzo contra la covid-19

Bogotá, 11 ene (EFE).- El Gobierno colombiano redujo este martes de seis a cuatro meses el tiempo para que las personas mayores de 18 años que recibieron el esquema de vacunación completo puedan aplicarse el refuerzo ante la llegada de la variante ómicron. "Todos los mayores de 18 años que hayan tenido la aplicación de las dos dosis, o una sola dosis en el caso de Janssen, podrán aplicarse las dosis de refuerzo, ya no esperando seis meses, sino cuatro meses después de haber recibido su esquema de vacunación", dijo el presidente colombiano, Iván Duque, en una declaración. La decisión se tomó teniendo en cuenta el aumento de ómicron en el país, variante de la que el mandatario dijo que tiene una capacidad de contagio "exponencial". De otro lado, Duque también indicó que todos los que tengan síntomas de coronavirus, sean personas con el esquema completo, parcial o no vacunadas, deberán guardar un aislamiento preventivo de siete días. Adicionalmente, los asintomáticos que hayan tenido contacto estrecho con alguien con síntomas y que tengan su esquema completo de vacunación, no tendrán que guardar el aislamiento, pero sí mantener las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos. "Estas condiciones son muy importantes porque son fruto de un análisis científico y técnico, y son lineamientos que plantea el Ministerio de Salud y sobre todo en semanas donde podemos ver un aumento de casos que sigue creciendo", aseguró Duque. Las autoridades de salud colombianas informaron hoy de otros 65 fallecimientos a causa de la covid-19, la cifra más alta en cuatro meses, y además contabilizaron 23.074 nuevos contagios. Colombia acumula 130.460 defunciones por coronavirus y 5.380.841 contagios, de los cuales 153.622 permanecen activos. Duque señaló además que todas las personas que hayan tenido covid-19 se podrán vacunar 30 días después de haber tenido la enfermedad y no seis meses después. Según el presidente, el ómicron ha significado un aumento exponencial de casos, pero "gracias a la vacunación no se ha traducido en un aumento exponencial de muertes o de casos en las unidades de cuidados intensivos (UCI)". EFE ocm/joc/rrt