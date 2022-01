Christian Gálvez se refugia en el trabajo en esta nueva etapa de su vida como soltero

01-01-1970 Christian Gálvez sale de las instalaciones de Telecinco. MADRID, 12 (CHANCE) Aunque Christian Gálvez y Almudena Cid formaban uno de los matrimonios más estables y queridos del panorama nacional, el 2021 también ha acabado con su relación debido a la rutina y la monotonía del día a día después de muchos años de relación. Siempre muy discretos con su relación aunque haciéndonos partícipes a todos de algunos de los momentos más importantes de su vida, la pareja ha comenzado una nueva etapa por separado donde el cariño que sigue existiendo entre ellos es lo más importante.Centrado en el trabajo y en los nuevos compromisos profesionales que tiene para este año, Christian acudió a los estudios de Telecinco de los que salió de lo más serio. A pesar de su cercanía y amabilidad con la prensa, en esta ocasión Christian prefirió no comentar nada sobre su vida privada subiéndose rapidamente al coche que le estaba esperando.A pesar de que ninguno de los protagonistas ha hablado claramente sobre los motivos de su separación, fuentes cercanas a la pareja señalan que la negativa de la ex gimnasta a ser madre podría haber sido uno de los motivos por los que la pareja decidió poner punto y final a su historia de amor. "Para Christian, Almu es fundamental. Y así seguirá siendo pese a la ruptura. Darse cuenta de que no se adoran como antes ha sido demoledor, se han visto arrastrados por un desgaste" explicó recientemente una persona muy cercana a la pareja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Aunque Christian Gálvez y Almudena Cid formaban uno de los matrimonios más estables y queridos del panorama nacional, el 2021 también ha acabado con su relación debido a la rutina y la monotonía del día a día después de muchos años de relación. Siempre muy discretos con su relación aunque haciéndonos partícipes a todos de algunos de los momentos más importantes de su vida, la pareja ha comenzado una nueva etapa por separado donde el cariño que sigue existiendo entre ellos es lo más importante.Centrado en el trabajo y en los nuevos compromisos profesionales que tiene para este año, Christian acudió a los estudios de Telecinco de los que salió de lo más serio. A pesar de su cercanía y amabilidad con la prensa, en esta ocasión Christian prefirió no comentar nada sobre su vida privada subiéndose rapidamente al coche que le estaba esperando.A pesar de que ninguno de los protagonistas ha hablado claramente sobre los motivos de su separación, fuentes cercanas a la pareja señalan que la negativa de la ex gimnasta a ser madre podría haber sido uno de los motivos por los que la pareja decidió poner punto y final a su historia de amor. "Para Christian, Almu es fundamental. Y así seguirá siendo pese a la ruptura. Darse cuenta de que no se adoran como antes ha sido demoledor, se han visto arrastrados por un desgaste" explicó recientemente una persona muy cercana a la pareja.