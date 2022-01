Bolivia.- La expresidenta Jeanine Áñez rechaza la visita de la comisión de DDHH de la Asamblea por "manipular la verdad"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que permanece en la prisión de Miraflores acusada de sedición, conspiración y represión por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, ha rechazado la visita de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa por "manipular la verdad".



"Ante la constante manipulación de la verdad por parte de (el presidente de Bolivia, Luis) Arce, (el expresidente) Evo Morales, la élite masista (en alusión al Partido Movimiento al Masismo) y la injusticia boliviana, Jeanine Áñez manifiesta su rechazo a la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento", ha dicho en una carta publicada por sus familiares en su perfil oficial de Twitter.



Los familiares de Áñez, que gestionan las redes sociales de la exmandataria, han trasladado que rechaza la comisión política por no velar por los Derechos Humanos y "mucho menos" por preocuparse por su estado de salud.



En este sentido, ha demandado la visita de una instancia internacional acreditada en Bolivia: "Clamo ante la comunidad internacional, ya que mis Derechos Humanos y mi salud son violados por el Gobierno de Luis Arce".



El viceministro de Justicia de Bolivia, Jaime Siles, adelantó este lunes que la primera sentencia contra Áñez por el llamado caso 'Golpe de Estado II' se anunciará entre marzo y abril de este año.



"El día miércoles se estaría dictando auto de apertura de juicio y, conforme a procedimiento penal, en 45 días tendríamos que estar iniciando el juicio oral público y contradictorio", ha dicho a la emisora Radio Cepra este lunes el viceministro Siles, informó el diario boliviano 'La Razón'.



Por su parte, la exmandataria boliviana cargó contra Evo Morales, argumentando que "es un hombre lleno de odio" y que "está en prisión "por evitar una guerra civil, esa que buscaba el Movimiento Al Socialismo (MAS)".



"Ahora Arce goza (de) verme presa. Me he enterado que hace chistes sobre mi persona y mi desgracia en la cárcel. Probablemente obedece a Morales, que es un hombre resentido y abusador de mujeres y personas", argumentó en una entrevista el 9 de enero.



Áñez permanece en prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, a medida que avanza la investigación en su contra. Desde su entrada en el penal de Miraflores, en La Paz, tanto ella como su familia han denunciado su precario estado de salud, llegando incluso a alertar sobre un supuesto intento de suicidio y sobre agresiones y amenazas verbales por parte del personal policial.



En octubre de 2021, la defensa de Áñez sufrió un nuevo revés cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares después de determinar que el Estado boliviano había velado en todo momento por la salud de la detenida.