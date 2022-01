Birmania.- China defiende la visita del primer ministro de Camboya a Birmania a pesar de las críticas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han defendido la visita realizada la semana pasada por el primer ministro camboyano, Hun Sen, a Birmania a pesar de las críticas vertidas en su contra por presuntamente legitimar el poder de la junta militar en el país.



Días después de la controvertida visita, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha manifestado que Pekín apoya los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sueste Asiático (ASEAN) para resolver la situación en Birmania.



"China aprecia la disposición mostrada por Birmania para crear condiciones favorables para que el enviado especial de la ASEAN pueda cumplir su deber y trabajar de forma efectiva siguiendo la hoja de ruta de la organización", ha indicado el portavoz en un comunicado.



Así, ha especificado que el gigante asiático apoya "completamente" la presidencia camboyana de la ASEAN para "contribuir a gestionar las diferencias entre las partes en Bimana mediante el diálogo", tal y como ha recogido el diario 'The Irrawaddy'.



El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Información e Inversión de la junta aseguró que el país estaba volviendo a la normalidad y que la puesta en marcha de una serie de proyectos por parte de China es una "prioridad".



Hun Sen, que llegó al país el 7 de enero para una visita de varios días, se convirtió así en el primer jefe de Gobierno en visitar Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que ha sumido al país en una grave crisis.



Los líderes de la ASEAN se reunieron a finales del año pasado sin la participación de Birmania, que no acudió a la cumbre anual celebrada en octubre tras rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, Min Aung Hlaing, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.