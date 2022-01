Asesor médico de Biden acusa a senador por amenazas de muerte cuando el covid bate récordsWashington, 11 Ene 2022 (AFP) - El científico estadounidense Anthony Fauci acusó a un senador republicano escéptico de las vacunas de desatar a "locos" que amenazaban su vida y acosaban a su familia, en un testimonio inusualmente emotivo ante el Congreso el martes. El último amargo intercambio entre Fauci y el senador Rand Paul se produce mientras los casos de covid-19 se dispararon impulsados por la variante ómicron y las hospitalizaciones llegaron a un máximo histórico de 145.982, superando un récord anterior de alrededor de 142.000 en enero de 2021. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo, con más de 840.000 muertes, y se está recuperando de su quinta ola de contagios. Los principales funcionarios del presidente Joe Biden, incluido su principal asesor médico Fauci, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walenksy, y la directora interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Janet Woodcock, fueron convocados para testificar ante el Senado sobre la pandemia. Si bien la mayoría de legisladores centró sus preguntas en la falta de pruebas adecuadas y las nuevas y confusas pautas sobre cómo los infectados deberían terminar su aislamiento, el senador Paul, quien ha criticado los mandatos de vacunación y se negó a vacunarse, acusó a Fauci de ser personalmente culpable de la muerte de personas. Paul dijo que Fauci ha sido el "arquitecto principal" de la respuesta de Estados Unidos al covid, y lo culpó por las cerca de 450.000 muertes desde que Biden asumió el cargo, aunque la gran mayoría no estaba vacunada, y los funcionarios de salud, incluido Fauci, han abogado constantemente por las vacunas. "Usted me ataca personalmente y sin absolutamente ninguna evidencia de nada de lo que dice", respondió Fauci. Fauci, de 81 años y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas agregó que los ataques lo distrajeron de la importante labor de enfrentar la pandemia y lo convirtieron en blanco personal de la violencia. "De repente, eso incita a locos allá afuera, y tengo amenazas contra mi vida, acoso a mi familia y a mis hijos con llamadas telefónicas obscenas", reclamó. Fauci recordó que a finales de diciembre, un hombre fue arrestado cuando se dirigía desde California a la capital, Washington, armado con un arma de asalto AR-15 y varias rondas de municiones. El hombre sostuvo que quería matar a Fauci porque dijo que había sangre en las manos de los científicos. Luego, Fauci mostró una copia impresa del sitio web de Paul que mostraba el cartel "Despidan al Dr. Fauci" junto a una invitación para donar a la campaña del republicano."Usted está creando una epidemia catastrófica para su beneficio político", agregó. El covid sobrepasa el sistema de atención médica de Estados Unidos, ya estirado por la variante delta y por las renuncias masivas de personal.Aunque ómicron causa casos graves a un ritmo menor que delta, está llegando a más personas debido a su carácter extremadamente infeccioso. Los datos más recientes del estado de Nueva York muestran que las vacunas contra el covid siguen resistiendo bien los resultados graves. Para el 27 de diciembre, 4,6 personas vacunadas por cada 100.000 fueron hospitalizadas por semana en comparación a las 58,3 por cada 100.000 entre no vacunadas, para una eficacia de la vacuna ajustada por edad contra la hospitalización del 92%. Se ha producido un desacoplamiento entre la tasa de casos y hospitalizaciones durante la ola de ómicron en comparación con las olas anteriores, pero el efecto no ha sido tan fuerte como el observado en Gran Bretaña, golpeado primero por ómicron pero con una tas de vacunación y de refuerzo más alta.ia/ec/ag/gm -------------------------------------------------------------