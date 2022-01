Argentina envía queja a Nicaragua por presencia de iraní acusado por atentado

Buenos Aires, 11 ene (EFE).- Argentina envió este martes una "nota no verbal de queja" a la Embajada de Nicaragua en la que expresó su “enérgico reclamo” por la presencia, en la ceremonia de asunción de Daniel Ortega, del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires. “El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del Sr. Rezai”, indica la nota remitida por la Cancillería del país suramericano, según señala un comunicado difundido por la cartera. Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, es uno de los sospechosos, y con pedido de captura internacional, del ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune. Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan del ataque a miembros del Gobierno iraní de ese entonces y del partido libanés Hezbolá, aunque ninguno de esos imputados pudieron ser nunca detenidos. Este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ya había emitido un comunicado en el que exigía al Gobierno de Irán cooperación plena y que permita a las personas acusadas del atentado comparecer ante la justicia. COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Según recalcó hoy el Gobierno de Alberto Fernández, los hechos que se le imputan a Rezai constituyen "un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional consuetudinario, razón por la cual, su presencia en la ciudad de Managua, aun cuando sea en su carácter de vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, no lo exime de responder ante la Justicia argentina". "Lo que nos obliga a expresar nuestro enérgico reclamo”, agrega el texto. “El gobierno argentino se encuentra plenamente comprometido en hacer justicia para las víctimas y nuestro país no cesará en su objetivo de lograr que todas las personas involucradas en dicho ataque comparezcan ante los tribunales argentinos, a fines de ser interrogadas y, eventualmente, condenadas”, afirma la misiva. El Ejecutivo argentino, teniendo en cuenta "los lazos de amistad" que lo unen al Gobierno de Nicaragua, "así como las obligaciones que surgen del derecho internacional", espera "contar con la plena colaboración de la comunidad internacional para asegurar la comparecencia de los imputados y el esclarecimiento de la Causa AMIA”, agrega la nota de queja oficial. Esta situación se da después de que en 2021 el país centroamericano rechazara apoyar a Argentina para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), tras las críticas que el Gobierno de Fernández había hecho a la detención de políticos opositores nicaragüenses. Sin embargo, tras meses de negociaciones por parte de Argentina para lograr los apoyos necesarios, Nicaragua superó sus reticencias y finalmente el viernes pasado votó a su favor en otra cumbre de cancilleres. EFE aam/rgm/rrt