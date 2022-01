Ana Rosa Quintana, inmersa en la lucha contra el cáncer y alejada del foco mediático. Así celebra su 66 cumpleaños

02-11-2021 Ana Rosa Quintana afronta su lucha contra el cáncer positiva y fuerte EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Semana clave y especial para Ana Rosa Quintana. Dos días después de celebrar que su programa ha cumplido la friolera de 17 años en antena - que se dice pronto - la popular presentadora se enfrenta a otra de las fechas marcadas en rojo en su calendario, su propio cumpleaños. Y es que hoy cumple 66 años y, como no podía ser de otra manera, desde Chance le enviamos nuestra cariñosa felicitación.



Un día muy especial que Ana Rosa celebrará en la intimidad de su hogar, tan solo rodeada de su marido y sus hijos, e inmersa en la lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace casi tres meses. Fue el pasado 2 de noviembre cuando, en directo, la periodista anunciaba que le habían detectado un carcinoma y que, aunque localizado, requería un intenso tratamiento que la obligaría a estar alejada de la pequeña pantalla y del público durante una temporada.



"Es lo más importante y duro que me ha pasado en la vida", confesaba sin perder la sonrisa, convencida de que este "bache" tendría un "final feliz". "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Sé que me voy a curar pero me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes", señalaba.



Además, y después de casi 17 años ininterrumpidamente al pie del cañón informando de la actualidad, Ana Rosa explicaba su decisión de alejarse del foco mediático para centrarse totalmente en su recuperación: "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia".



Desde entonces, la presentadora ha hecho alguna aparición puntual - bien sea dando un tranquilo paseo con su marido, Juan Muñoz, o comiendo con algunos de sus compañeros, como Joaquín Prat, Patricia Pardo o Ana Terradillos - o en sus redes sociales, siempre con una sonrisa y asegurando que se encuentra "fenomenal" y que lleva "bien" el tratamiento contra su enfermedad.



En un día tan especial como el de hoy, imposible no recordar las declaraciones que Ana Rosa hizo ante nuestras cámaras en su 65 cumpleaños, una cifra redonda que celebró trabajando a pesar de que el temporal 'Filomena' paralizó completamente la vida de todos los madrileños durante más de una semana. "Me gusta más cumplir años que no cumplirlos, y yo me reconozco con esta edad. Es como si hablaras de otra" nos contaba sonriente, dejando claro que, por el momento, no pensaba en la retirada y "veía lejos el momento de su jubilación".



Sin embargo, y como ella misma anunciaba hace tres meses, la vida la ha puesto "a prueba" y, centrada completamente en su recuperación y en su familia, se ha visto obligada a alejarse del foco mediático durante una temporada; pero, como sus compañeros en 'El programa de Ana Rosa' le recuerdan cada día, "un día más es un día menos" y pronto estará de vuelta haciendo lo que más le gusta, informar de la actualidad y entretener a su querido público. Mientras tanto, ¡muchísimas felicidades Ana Rosa! ¡Contamos los días para tu regreso!